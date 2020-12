Austritt schwach radioaktiver Luft: Eckert & Ziegler äußert sich

Eckert & Ziegler beschäftigt in Braunschweig rund 180 Mitarbeiter.

Kurz vor Weihnachten berichtete das niedersächsische Umweltministerium über ein „meldepflichtiges Ereignis“ bei Eckert & Ziegler. Demnach hatte das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen in Thune festgestellt, dass die für Dezember zulässige Ableitungsmenge für das Radionuklid C-14 über den Kamin 4 überschritten wurde. Eine Meldung, die etliche Anwohner verunsichert.

Zwar betonte das Ministerium auch: „Eine Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt besteht nicht.“ Zudem werde die für das gesamte Jahr zulässige Ableitungsmenge voraussichtlich deutlich unterschritten – und damit werde auch der Grenzwert von 0,3 Millisievert effektiver Dosis für Einzelpersonen der Bevölkerung sicher eingehalten. Doch es blieb unklar, was denn nun genau passiert ist.

"Fehler bei der Zuordnung von abzuleitender Luft zu den vier Schornsteinen"

Dazu nimmt Gunnar Mann, Mitglied der Geschäftsleitung von Eckert & Ziegler, nun Stellung. Ihm zufolge handelte es sich nicht um ein reales Problem in dem Sinne, dass mehr radioaktive Luft abgeleitet wurde als erwartet. Stattdessen liege ein interner Fehler bei der Zuordnung von abzuleitender Luft zu den vier Schornsteinen vor.

„Wir haben vier verschiedene Kamine, über die wir ableiten“, sagt Mann. „Bis zum Sommer gab es eine Gesamtmenge, die wir über alle Kamine zusammen ableiten durften.“ Seit dem Sommer gebe es aber eine neue Verwaltungsvorschrift: „Anstelle der Gesamtmenge ist nun für jeden der vier Kamine eine Einzelmenge festgelegt, die abgeleitet werden darf.“

Wichtig: Die Summe der vier Einzelmengen ergibt laut Mann nach wie vor die übliche Gesamtmenge – diese sei weder erhöht noch verringert worden und liege bei 15 Gigabecquerel. Das Problem: Die vier Teilmengen sind nicht gleich verteilt und betragen also nicht jeweils 25 Prozent. Stattdessen ist jedem Kamin eine eigene Menge zugeordnet, die dort anfallen darf.

Abgabemenge für Kamin 4 ist extrem niedrig

„Am Kamin 4 hängt unsere Produktion“, sagt Gunnar Mann. „Und weil wir in der Produktion nur mit ganz geringen Mengen C-14 umgehen, nämlich nur in Messproben, ist die Abgabemenge für den Kamin 4 extrem niedrig und beträgt nur zwei Prozent der Gesamtmenge. Das haben wir uns in Abstimmung mit dem Ministerium selbst so gewünscht.“ Die produzierten Messproben werden ihm zufolge von anderen Anwendern genutzt, um Geräte zu kalibrieren, mit denen Strahlung nachgewiesen werden kann.

Deutlich mehr C-14 falle bei Eckert & Ziegler im Unternehmensbereich „Umweltdienste“ an. Dem dortigen Kamin sei daher eine Teilmenge von 83 Prozent zugeordnet. Zur Erklärung: Eckert & Ziegler nimmt von Kliniken und Untersuchungseinrichtungen Strahlenquellen zurück und entsorgt diese fachgerecht. Das Kohlenstoff-Isotop C-14 wird laut Mann vor allem in medizinischen Untersuchungen eingesetzt, um im Körper etwas zu markieren und so verschiedene Vorgänge nachzuverfolgen.

An Kamin 4 wurde plötzlich das Doppelte der zulässigen Menge angezeigt

Aber zurück zu Kamin 4 mit der zulässigen Teilmenge von zwei Prozent. Seit Einführung der Teilmengen in diesem Sommer werden die Ableitungen an den einzelnen Kaminen gemessen. Und dabei war Eckert & Ziegler nun aufgefallen, dass an Kamin 4 plötzlich das Doppelte der Menge angezeigt wurde, die für Dezember zulässig gewesen wäre.

„Es stellte sich raus, dass das aus unserem Abwassertank kam“, sagt Mann. Zweimal im Jahr werde Abwasser in die Kanalisation geleitet. Dies sei aufgrund der äußerst geringen Radioaktivität zulässig. „Dieser Tank ist geschlossen. Weil aber Luft rankommen muss, ist er mit Kamin 4 verbunden. Durch die Bewegung der Umwälzpumpe hat sich dann eine leichte Atmosphäre mit C-14 gebildet. Die ist sehr klein – aber wir hatten sie versehentlich bei der Anmeldung des Zwei-Prozent-Wertes nicht berücksichtigt, so dass es nun zu der rechnerischen Überschreitung am Kamin 4 gekommen ist.“ Allerdings: „Wenn man das Ganze aufs Jahr rechnet, ist Kamin 4 trotz der Überschreitung im Dezember immer noch bei nur 21 Prozent der zulässigen Teilmenge.“

Die Lösung des Problems ist Mann zufolge einfach: „Wir hängen den Wassertank künftig an einen der anderen Kamine, wo noch genügend Spielraum ist.“ Denn: „Wenn wir alle vier Kamine übers gesamte Jahr zusammenrechnen, sind wir sogar nur bei 10 Prozent der zulässigen Ausschöpfung."