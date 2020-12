"Viele Start-ups kämpfen im Augenblick ums Überleben“

Kaum gestartet und schon vor dem Aus – so stellte sich in diesem Jahr die Situation für zahlreiche Gründer dar. Die Corona-Krise hat die Szene schwer getroffen. Mit Reza Asghari, Professor für Entrepreneurship an der TU Braunschweig und der Ostfalia-Hochschule sprachen wir über Wachstumsmotoren, Risikokapital und den traurigen Blick auf unbesorgte Menschen in großen Gruppen.

Herr Asghari, 2020 liegt hinter uns. Mit welchem Satz würden Sie dieses Jahr beschreiben?

Reza Asghari: Das war das Jahr der größten Herausforderung, von dem sich niemand vorstellen konnte, dass es so einen dramatischen Verlauf nehmen würde.

Was für ein Jahr war es für die Gründer? Paul Wolter vom Bundesverband Deutsche Start-ups sagte im Zusammenhang mit der Corona-Krise Mitte November: „Ich habe bisher noch keine Start-ups sterben sehen.“ Können Sie das auch von sich behaupten?

Asghari: Nein, ich habe das schon gesehen. Es ist eine schwierige Zeit, nicht nur für die etablierte Wirtschaft sondern auch für die Start-ups. Man darf nicht vergessen, dass viele Gründer im Business-to-Business-Markt unterwegs sind. Und wenn die etablierten Unternehmen Schwierigkeiten bekommen, trifft das auch die Start-ups, weil ihre Produkte und Dienstleistungen nicht nachgefragt werden. Daher kämpfen viele Start-ups im Augenblick ums Überleben.

Für welche Branchen ist es besonders schwierig?

Asghari: Natürlich ist beispielsweise das Veranstaltungsmanagement besonders betroffen. Aber auch Technologie-Start-ups sind in einer sehr schwierigen Phase. Ihre Wachstumspläne sind ins Stocken geraten, weil die mittelständische Industrie zurzeit mit neuen Investitionen sehr zurückhaltend ist. Sie fährt auf Sicht.

Wie ist es um die Investitionsbereitschaft in Start-ups, um das Risikokapital bestellt?

Asghari: Es kommt darauf an, über welchen Umfang wir reden. Wenn wir über Investments in Höhe einiger hunderttausend Euro reden, hat sich nichts zur Situation von vor der Corona-Krise geändert. Die Investitionsbereitschaft ist da. Wenn es um sehr große Volumina geht, ist es zurzeit hingegen schwieriger als vor der Corona-Zeit.

Wie bewerten Sie die Hilfsprogramme für Start-ups von Bund und Ländern?

Asghari: Bund und Länder haben gute Hilfsinstrumente aufgelegt, um die Krisenzeit überbrücken zu helfen. Das Land Niedersachsen ist sehr engagiert, um die Hilfspakete zu überreichen. Auch wenn sich das ein oder andere Start-up sicher gewünscht hätte, dass die Administration besser funktioniert oder die Zahlungen schneller erfolgt wären, ist nach meiner Beobachtung die Leistung unterm Strich gut zu bewerten.

Würden Sie also sagen, dass die Hilfsmaßnahmen ausreichend sind?

Asghari: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg befinden und auch die Möglichkeiten des Staates begrenzt sind. Es ist keine nationale sondern eine internationale Krise. Wir müssen alle bescheidener auftreten, unsere Erwartungen etwas zurückschrauben und gucken, wie wir erst einmal die nächsten sechs Monate überstehen. Erst danach gehe ich davon aus, dass wir schrittweise in die Wachstumsphase kommen – wenn genug Menschen geimpft wurden und die Wirtschaft wieder in Gang kommt.

Die Krise kennt unter den Start-ups aber nicht nur Verlierer.

Asghari: Nein, es gibt auch Gewinner der Krise. Bei den E-Commerce-Start-ups beispielsweise schnellen die Umsätze in die Höhe, weil der digitale Handel boomt.

Laut dem 8. Deutschen Start-up-Monitor, dessen Befragungen aus Mai und Juni dieses Jahres stammen, haben mehr als 90 Prozent der teilnehmenden Start-ups angegeben, dass sie im nächsten Jahr im Schnitt sechs Mitarbeiter einstellen wollen. Wächst in der Krise die Bedeutung der Start-ups als Wachstumsmotor?

Asghari: Ich gehe davon aus, dass die Start-ups in der zweiten Jahreshälfte wachsen und auch neue Mitarbeiter einstellen werden. Ob dieser Beschäftigungseffekt so groß ist, dass eine beachtliche volkswirtschaftliche Auswirkung daraus hervorgeht, bezweifle ich.

Also eher ein kleiner Motor von vielen.

Asghar: Keine Frage, dass Start-ups einen wichtigen Beitrag zum volkswirtschaftlichen Wachstum leisten. Sie sind ein Teil davon. Aber in Deutschland ist es anders als beispielsweise in Kalifornien, wo die Start-up-Struktur sehr dominierend ist. In der deutschen Volkswirtschaft spielen die etablierten Industrieunternehmen bei der Beschäftigung die Hauptrolle. Den Hauptbeitrag von Start-ups sehe ich bei den Innovationsimpulsen, die sie in der Volkswirtschaft auslösen.

Die Krise zeigt auch, was digital alles möglich ist. Grenzen, beispielsweise räumliche können leicht überwunden werden. Das mag auch eine internationalere Ausrichtung von Start-ups begünstigen. Welche Bedeutung hat das für Startups in Braunschweig?

Asghari: Insbesondere die Hightech-Start-ups haben einen internationalen Blick. Der europäische Markt ist dafür sehr interessant. Und dadurch, dass Hightech-Start-ups in der Regel in Markt-Nischen tätig sind, suchen sie weltweit nach Kunden. Auch in der Corona-Zeit werden weiterhin die Internationalisierungsbemühungen verfolgt.

Wird dabei vor allem das europäische Ausland fokussiert?

Asghari: Das europäische Ausland hat bei den Start-ups die höchste Priorität. Dann kommt Asien mit China, Korea und Singapur. Das sind Märkte, die für Technologie-Start-ups interessant sind.

Wenn Sie auf das Jahr 2021 blicken, welche Erwartungen haben Sie?

Asghari: Ich wünsche mir, dass alle schon jetzt die Hygieneregeln einhalten und wir ab Mitte des nächsten Jahres langsam in die Normalität zurück finden werden. Wir müssen alle in der nächsten Zeit diszipliniert sein, damit weniger Schaden für uns alle entsteht. Manchmal bin ich traurig, wenn ich sehe, wie unbesorgt Menschen in größeren Gruppen zusammen kommen und sich über die Bestimmungen des Staates hinwegsetzen.

Ich denke, dass wir unserem Staat insgesamt dankbar sein können, dass er mit großem Verantwortungsbewusstsein in der Krise handelt und versucht, so weit wie möglich die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass einerseits unsere Gesundheit geschützt ist und andererseits die Wirtschaft einigermaßen gut funktioniert. Es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, diese Krise zu überstehen. Und gerade jetzt darf man den Ball nicht nur an Herrn Spahn und Frau Merkel und Herrn Weil schieben. Jede Bürgerin und jeder Bürger ist dazu aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten.