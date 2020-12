Braunschweigs Oberbürgermeister zieht Bilanz zum Corona-Jahr

Für alle Städte und Landkreise ist die Pandemie eine riesige Herausforderung. Der Braunschweiger Oberbürgermeister Ulrich Markurth geht im Interview auf die Schwerpunkte ein – und blickt ins nächste Jahr, in dem die Kommunalwahl ansteht.

Herr Markurth, negative Nachrichten gab’s in diesem Jahr zuhauf. Lassen Sie uns positiv beginnen: Was war 2020 Ihr schönstes Erlebnis?

Ich denke da vor allem an den Sommer – er war insgesamt doch relativ unbelastet. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir konnten uns mit Freunden treffen, wir konnten essen gehen und in den Urlaub fahren. Und ich fand es besonders beglückend zu erleben, wie sich alles rund um den Lichtparcours entwickelt hat. Ich habe das noch viel tiefer genossen als sonst, weil es nicht nur das künstlerische Erlebnis war, sondern darüber hinaus das besondere Gemeinschaftserlebnis. Dass das in diesem Jahr überhaupt machbar war, dafür bin ich dankbar.

Was war oder ist in diesem Jahr Ihre größte Sorge?

Da ist zum einen die Frage: Können wir die Leiden von Menschen durch die Impfung deutlich minimieren? Wir haben in Deutschland hohe Sterbezahlen – das müssen auch diejenigen endlich zur Kenntnis nehmen, die den Ernst der Lage leugnen. Die dahinterstehende, noch größere Sorge betrifft zum anderen den gesellschaftlichen Zusammenhalt: An manchen Stellen erlebe ich den rauen Ton schon sehr prägnant. Das ist im Moment noch eine Minderheit. Aber wenn unsere ganzen Bemühungen und die Einschränkungen, denen bestimmte Branchen und viele Menschen unterworfen sind, nicht helfen und wir in einem Jahr noch immer in einem solchen Dilemma wie jetzt stecken, dann wird die Akzeptanz nicht mehr da sein, bestimmte Dinge noch mitzumachen. Das ist meine größte Sorge. Meine Hoffnung ist aber, dass die Impfung funktioniert und wir Medikamente kriegen, um Krankheitsverläufe zu mildern, damit man die Lage kontrollieren und wieder freier miteinander leben kann.

Sie sprachen die teils heftigen Einschränkungen an. Wie beurteilen Sie die Corona-Maßnahmen seitens Bund und Land?

Ich bin sehr sicher, dass die Bundesregierung nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet. Ich bitte da grundsätzlich immer um Verständnis: Die Lage erfordert außerordentlich verantwortungsvolle Entscheidungen, für die es keine Blaupause und kein Handbuch gibt. Da sind Fehler unvermeidlich. Was es nicht leichter macht, ist natürlich, dass der eine es so macht und der andere so. Jetzt scheint es auf europäischer Ebene halbwegs konzertiert zu laufen. Das ist gut so, denn es hilft ja nichts, wenn wir hier alles runterfahren, und in Ischgl ist wieder Partystimmung. Was mich beeindruckt, ist die Schnelligkeit, mit der vor allem der Impfstoff entwickelt wurde. Das hat es noch nie gegeben. Dass das manchen Leuten Sorge macht, verstehe ich. Diese Diskussion haben wir zu Hause auch: Kann dieser Impfstoff sicher sein, wenn die Entwicklung so schnell geht?

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann das, dass man mit dieser Schnelligkeit und den Finanzmitteln auch endlich noch wirksamere Krebsmedikamente herstellen könnte, auch hier in Deutschland und Europa, oder Medikamente gegen Demenz. Da gibt es ja überall Ansätze, die nicht richtig weiterkommen, weil es immenser auch finanzieller Kraftanstrengungen bedürfte. Aber wir sehen ja jetzt: Wenn wir alle hinter einer Aufgabe stehen und große Ressourcen dafür einsetzen, kommen Lösungen. Auch das gibt Hoffnung.

Zumindest ein wenig positiv ist ja auch der Blick auf die Braunschweiger Infektionszahlen: Die Stadt steht vergleichsweise „gut“ da. Der Inzidenzwert lag bislang erst ein einziges Mal knapp über 100. Ist das reiner Zufall?

Die Frage stellen wir uns auch immer. Was machen wir gut, wo haben wir noch blinde Flecken? So ganz genau kann man das nicht sagen. Ich bin auch sehr zurückhaltend bei Vergleichen mit anderen. Großstädte haben einerseits einen Nachteil, weil dort im Gegensatz zu kleinen Gemeinden und Landkreisen die Durchmischung durch Ein- und Auspendler am Größten ist. Andererseits ist Braunschweig keine Stadt der großen Familienverbände, sondern eine Singlestadt – das ist jetzt ein Vorteil.

Vor allem aber haben wir den Vorteil, dass wir eine große Komplettverwaltung haben – zum Beispiel mit Katastrophenschutz bei der Feuerwehr und mit einem öffentlichen Gesundheitsdienst, der überhaupt diesen Namen verdient. Alle Einheiten arbeiten in unserer Gefahrenabwehrleitung sehr gut zusammen! Dazu die neuen „Fernsehstars“ vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hier aus unserer Stadt, die wir ansprechen können, wenn wir eine Einschätzung benötigen. Auch das hilft sehr, sich in dieser für alle völlig neuen Situation zu orientieren, Alternativen abzuwägen und Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen.

Wie schätzen Sie im Moment die Schäden ein, die hier in der Braunschweiger Wirtschaft und im Kultur- und Kreativbereich zu beklagen sein werden?

Wir haben eine stabile Volkswirtschaft und kommen von einem hohen Niveau – auch in unserer Region. Die richtigen Schäden werden wir frühestens im Sommer nächsten Jahres sehen. Grundsätzlich finde ich die Wirtschaftsprognosen immer noch recht positiv. Ich gehöre ja eigentlich eher zu den Optimisten, aber in diesem Fall bin ich etwas vorsichtiger. Ich gehe davon aus, dass wir trotz der immensen Hilfen Insolvenzen haben werden, die im Moment ja nicht sichtbar sind, weil man sie nicht gleich melden muss und weil eben ganz viel Geld fließt.

Das bitte ich auch zu bedenken: Es scheint einmalig auf der Welt, dass wir so viele Finanzmittel aufbringen, um die Dinge am Leben zu halten. Die Verlängerung der Kurzarbeit ist ja schon allein ein Milliardenprogramm. Das andere ist, dass ganze Branchen Unterstützungsgelder kriegen – ich hoffe, alle gerechtfertigt. Dies wird nicht alle retten können, weil einige Firmen schon vorher nicht mehr wettbewerbsfähig waren, sorgt aber für Stabilität, Sicherheit und Zuversicht. Wirtschaftlich wird das nächste Jahr aber wahrscheinlich das schwerste. Trotzdem werden wir im Ländervergleich relativ gut dastehen.

Das trifft ja auch den städtischen Haushalt. Allein für dieses Jahr haben Sie ein Defizit von rund 90 Millionen Euro angekündigt – die Stadt muss mehr ausgeben, vor allem für das Klinikum, und nimmt insbesondere bei der Gewerbesteuer weniger ein. Trotzdem planen Sie Rekordinvestitionen und extrem hohe Kreditaufnahmen. Übernimmt sich die Stadt damit nicht? Das Land hat zwar eine Corona-Sonderregelung eingeführt, so dass die Defizite von 2020 und 2021 nicht durch Rücklagen ausgeglichen werden müssen, sondern in der Bilanz gesondert ausgewiesen und später abgebaut werden. Aber das verschiebt das Problem doch nur.

Wir machen das, was Bund und Länder in dieser Situation auch tun: Investieren! Zum Sonderthema Klinikum: Wir werden Bundesminister Spahn beim Wort nehmen, die Kliniken als Rückgrat unseres Gesundheitswesens nicht finanziell hängen zu lassen. Hoffentlich beschleunigt die momentane Situation die dringend notwendige Krankenhausreform! Im Übrigen: Um unseren Haushalt steht es grundsätzlich ganz gut. Von 2014 bis 2019 haben wir im Saldo keinen defizitären Haushalt gehabt. Wir hatten mal 20 Millionen minus, dann mal 30 Millionen plus bei einem Kernhaushalt von fast einer Milliarde. Wir hatten also ausgeglichene Haushalte, und wir haben gestiegene Vermögenswerte. Jede Investition stärkt die Werthaltigkeit. Natürlich kann man Brücken und Straßen nicht wie andere Vermögenswerte verkaufen. Aber wir haben hier viel erreicht und die Attraktivität der Stadt nachhaltig gestärkt.

Zugleich kam die seit sechs Jahren anhaltende Krise von Volkswagen mit erheblichen Steuerausfällen hinzu. Da musste ich im Ergebnishaushalt gegensteuern: Im großen Prozess der Haushaltsoptimierung haben wir alles überprüfen lassen und waren vor Corona auf einem guten Weg weiterhin solider Finanzen.

Sie meinen die Prüfung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, die am Ende mehr als 400 Vorschläge für höhere Einnahmen und geringere Ausgaben gemacht hat …

Genau. Etliche dieser Punkte haben wir als Verwaltung schon der Politik vorgeschlagen. Aber da ist mein erster Eindruck, dass fast alle nicht populären Vorschläge zu Einsparungen von der Politik abgelehnt worden sind. Da bin ich auf die Haushaltsdebatte gespannt!

Zu den Investitionen: Was macht man denn, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und den Leuten beim Thema Arbeit Hoffnung zu geben? Man investiert! Man investiert vor allem in Infrastruktur und da höre ich aus dem öffentlichen Raum und der Politik eigentlich nur immer mehr Forderungen, nicht weniger. Es gibt viele Pflichtaufgaben und die meisten Dinge, die wir machen, sind Pflichtaufgaben. Wir müssen Schulen bauen, wir müssen Kitas bauen. Da müsste ja noch viel mehr passieren.

Wenn Sie schauen, was wir theoretisch zurückschrauben könnten, sind wir etwa bei den Dingen, die das ganze Thema Klima betreffen: Eine Verkehrswende ohne einen funktionierenden ÖPNV in einer Großstadt wird aber nicht machbar sein. Der ÖPNV muss nicht nur angebotsorientiert sein, sondern er muss klimaschonend sein, am besten klimaneutral. Das sind ganz erhebliche Investitionen. Die müssten wir so nicht tun. Aber es wird gefordert, und es ist vernünftig. Das ganze Digitalisierungsnetz, das ausgerollt wird, die Lade-Infrastruktur für Elektromobilität – alles Rieseninvestitionen, die jetzt getätigt werden müssen. Digitalisierung an den Schulen! Allein die Anschlüsse der Schulen kosten 12 Millionen Euro.

Über Kleinigkeiten kann man sich streiten: Müssen wir zum Beispiel Kalthallen jetzt bauen, also überdachte Kunstrasenplätze? Ich hätte das nicht zwingend in diesen Haushalt aufgenommen, denn das sind auch etliche Millionen. Aber der Rat hat entschieden, dass wir bauen sollen – und dann machen wir das selbstverständlich.

Eine andere „Kleinigkeit“, die viele unserer Leser empört, ist der Vorschlag der Verwaltung zu den Haltestellen auf dem Altstadtmarkt. Müssen die Wartehäuschen wirklich aus Cortenstahl sein, die um einiges teurer wären als normale Glas-Wartehäuschen der BSVG?

Beim Altstadtmarkt muss etwas geschehen, das ist allen klar. Wir brauchen dort Barrierefreiheit und Wetterschutz. Aber wie macht man es? Entweder spektakulär auf den ersten Blick und natürlich immer denkmalkonform? Oder ganz zurücknehmend? Wir finden hier eine Lösung. Wenn der Rat sagt, wir wollen eine extrem zurückhaltende Lösung, was sich ja abzeichnet, werden wir das genauso umsetzen.

Wie sieht es beim Hagenmarkt aus? Muss die Umgestaltung unbedingt jetzt sein?

Der Hagenmarkt ist auch einer der wichtigsten historischen Plätze unserer Stadt. Ihn passieren jeden Tag Zehntausende, und er hat eine Qualität für die gesamte Innenstadt, die im Moment gar nicht mehr erlebbar ist. Ihn in diesem Sturmschaden-Torso zu lassen, geht nicht. Mit welchem Aufwand das Ganze zu lösen ist, darüber kann man trefflich streiten. Nicht umsonst hat es ja mehrere große Bürgerbeteiligungsrunden gegeben. Ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass das Ganze gar nicht so aufwendig ist – und wir uns hinterher auch über genügend Grün freuen dürfen.

Ein anderes Thema, das viele Menschen aufgeregt hat, ist der geplante bordellartige Betrieb in Gliesmarode: Dieses Thema ist der Verwaltung gewaltig um die Ohren geflogen. Warum ist das passiert?

Es hat wohl leider an Sensibilität gefehlt, dass das ein sehr unter Aufmerksamkeit stehendes Thema werden könnte. Mich hat das auch geärgert. Das hätte auf eine höhere Entscheidungsebene gezogen werden müssen. Das ist übersehen worden und hat uns Ärger, aber auch unberechtigte Unterstellungen eingebracht. Wir versuchen jetzt alles, was irgendwie rechtlich geht. Ich rechne in Kürze mit einem Ergebnis der Polizei bezüglich der Sperrbezirksverordnung.

Zum Abschluss noch zwei persönliche Fragen, zunächst etwas Sportliches: Bleibt die Eintracht in der zweiten Liga?

Das wird eine schwere Saison. Da fehlt etwas beständige Qualität, und die kann man nur über Kampfgeist und viele gute Ideen wettmachen. Manches Mal gelingt das ja. Chancen haben sie schon, denn es sind viele Mannschaften dabei, die keine wesentlich höhere Qualität haben. Es wäre für die Stadt, die Region und vor allem auch für die Eintracht finanziell von unschätzbarem Wert, wenn den Blau-Gelben das gelänge. Für die Eintracht gilt, wie für die Bekämpfung der Pandemie: Wir benötigen Geduld und Solidarität, Kreativität und Entschlossenheit. Und wir brauchen gute Nachrichten. Im späten Frühjahr 2020 war der Aufstieg eine gute Nachricht. Wenn wir wieder so etwas hätten – Eintracht bleibt in der zweiten Liga – wäre das für alle toll – auch wenn es momentan wichtigere Dinge gibt …

In neun Monaten ist Kommunalwahl, werden Sie wieder als Oberbürgermeister kandidieren?

Das stimmen wir gerade final ab. Die SPD wird zunächst entscheiden, wer Kandidat für den Bundestag wird. Voraussichtlich Ende März wird entschieden, wer Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat zur Kommunalwahl wird.

Ist das nicht reichlich spät?

Nein, die Einschätzungen hierzu haben sich sehr gewandelt. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen im Moment weniger wollen, dass wir uns über Personalien unterhalten, sondern darüber, wie wir die aktuell großen Probleme am effektivsten lösen. Damit haben wir die nächsten Monate noch gut zu tun. Trotzdem muss die Frage natürlich beantwortet werden.

Wollen Sie denn wieder kandidieren?

Das werde ich für mich Anfang Januar entscheiden.