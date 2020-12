Erster Corona-Impfstoff ist in Braunschweig eingetroffen

Braunschweig. Mobile Teams unter Führung der Berufsfeuerwehr beginnen bereits am Silvestertag mit den Impfungen in einem Altenheim.

Eine eher unspektakuläre DHL-Paketsendung hat am Silvestertag auch in Braunschweig hoffentlich eine Zäsur und eine Wende in der Corona-Krise eingeläutet. Die Lieferung mit den ersten Impfdosen erreichte nach Angaben von Stadtsprecher Rainer Keunecke das Impfzentrum in der Stadthalle am Donnerstag-Vormittag und wurde dort eingelagert.

Es handelt sich gewissermaßen nur um die Spitze des Eisbergs, aber es geht los. Bereits am Nachmittag des Silvestertags sollten zwei mobile Impfteams unter der Leitung der Berufsfeuerwehr damit beginnen, die Bewohnerinnen und Bewohner einer Alteneinrichtung zu impfen. Hierfür musste sich das dafür benötigte Serum zunächst mehrere Stunden lang abgekühlt haben.

Impfzentrum in der Stadthalle

Zunächst war mit dem allgemeinen Impfbeginn erst am Montag gerechnet worden. Die Teams starten ihren Einsatz an der Stadthalle, wo aus dem dort eingerichteten Impfzentrum das Serum verladen wird und alle notwendigen Vorbereitungen getroffen werden.