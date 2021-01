Die 25 besten Nachrichten des Jahres 2020 in Braunschweig

Was für ein Jahr! Manchmal könnte man meinen, 2020 wäre alles furchtbar gewesen. Und natürlich war vieles schlimm, beängstigend, bedrückend. Die Folgen der Corona-Pandemie haben unglaublich viele Menschen ganz extrem belastet – und es ist längst noch nicht vorbei. Dennoch gab es im Jahr 2020 zwischen all den schweren Corona-Nachrichten auch Gutes und Schönes in Braunschweig.

Wir haben einiges davon zusammengetragen:

1. Fangen wir mit dem Stadtradeln an.

Braunschweig hat sich dabei 2020 wieder gesteigert: Zum vierten Mal war die Stadt dabei, dieses Mal mit 5693 Radlerinnen und Radlern. In den drei Wochen haben sie rund 1,23 Millionen Kilometer zurückgelegt. Eine Verbesserung auf ganzer Linie. Das Ziel für dieses Jahr ist damit ja wohl klar: 6000 Teilnehmer und 1,5 Millionen Kilometer. Noch ein bisschen mehr Einsatz wäre dann gut, denn die anderen Städte und Landkreise (insgesamt fast 1500) ziehen kräftig an. Im bundesweiten Vergleich ist Braunschweig 2020 „nur“ auf Rang 16 gelandet. Wir waren schon mal besser, zum Beispiel Rang 12 im Jahr 2018! Mehr dazu: Braunschweiger radeln insgesamt 1.229.180 Kilometer

Der Rat der Stadt hat außerdem im Juni außerdem ein großes Paket zur Förderung des Radverkehrs beschlossen. Das Radfahren soll damit sicherer und bequemer werden. Mehr Menschen sollen begeistert werden, aufs Rad zu steigen. Der Anstoß dazu kam von der „Initiative Fahrradstadt Braunschweig“, in der sich die Fahrrad- und Umweltverbände der Stadt zusammengeschlossen haben.

Leichtathletik-Star Malaika Mihambo jubelt über den Meistertitel. Foto: Michael Kappeler / dpa

2. Bleiben wir beim Sport: Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften konnten stattfinden – wenn auch ohne Publikum.

Bei 37 Grad im Schatten boten die Sportlerinnen und Sportler im Stadion unter außergewöhnlichen Bedingungen spannende Wettkämpfe. Deniz Almas vom VfL Wolfsburg wurde zum Beispiel über 100 Meter mit 10,09 Sekunden neuer Deutscher Meister.

Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) gewann den Weitsprung souverän mit 6,71 Meter. Julius Lawnik von der LG Braunschweig schaffte es ins Finale über 800 Meter und kam auf Platz 5. Und das Allerbeste: 2021 finden die Leichtathletik-Meisterschaften gleich nochmal in Braunschweig statt – und dann hoffentlich wieder mit Publikum. Ermöglicht hat das die Stadt Kassel, die eigentlich nächster Austragungsort gewesen wäre, die Titelkämpfe nun aber erst 2023 zu sich holen wird.

Die Gluthitze von Braunschweig: So war die Leichtathletik-DM

3. Die sportliche Sensation gelang in diesem Jahr der Eintracht.

Mit viel Bangen und Glück schaffte die Mannschaft im allerletzten Moment den Aufstieg in die Zweite Liga. Nun ist fraglich, ob die Klasse zu halten ist. Falls das gelingt, wäre das für viele eine der besten Nachrichten 2021.

Nix für Anfänger! Wer solche Kunststücke nachmachen will, kann auf dem Fitness-Parcours im Bürgerpark trainieren. Foto: Bernward Comes

4. Vom Profisport zur Hobby-Fitness:

Gleich zwei neue Fitnessstationen hat die Stadt 2020 eröffnet. Nun kann man auch im nördlichen Heidbergpark nahe der Salzdahlumer Straße seine Muskeln stählen (Stepper, Pull-up-Station, Magnetic-Balls, Core-Twist, Fitness-Bike, Barren-Station, Crosstrainer und Schlingentrainer), und ebenso am Wilhelm-Bornstedt-Weg in Stöckheim, direkt am Altarm der Oker (Doppel-Hangelstrecke, Hürdenlauf-Station, Balancierbalken, Hinderniswand mit Kletternetz, Klimmzug-Station und Barren).

5. Aber auch der Vereinssport hat viel zu bieten.

Sechs große Sportvereine aus Niedersachsen machen in der Corona-Krise gemeinsame Sache, und der MTV Braunschweig ist mit dabei – zusammen mit dem VfL Wolfsburg, dem MTV Wolfenbüttel, dem VfL Lüneburg, Hannover 96 und Eintracht Hildesheim. Die Vereine überraschten ihre insgesamt rund 43.000 Mitglieder kurz vor Weihnachten mit einem Rundum-Onlinepaket, das mehr als 150 Live-Kurse und Bewegungsstunden pro Woche beinhaltet. Eine Fülle an Angeboten, die ein einzelner Verein gar nicht auf die Beine stellen kann. Der Zutritt erfolgt über die Internetseiten der beteiligten Vereine. Die Online-Zusammenarbeit ist der Versuch, während der Pandemie möglichst viele Mitglieder zu halten – und neue zu gewinnen. Wie wär’s mit Wirbelsäulengymnastik, Tanzen, Ballett, Zumba, Yoga, Pilates oder Rollkunstlauf?

Mannshoch ist das Elefantengras gewachsen im Labyrinth. Foto: STACHURA / JS

6. Wer gern draußen unterwegs ist, kann im neuen Löwenlabyrinth im Westpark ein paar gemütliche Runden zum Aufwärmen drehen. Seit September ist das Labyrinth aus Elefantengras begehbar. Zwar ist es kein astreines Labyrinth, in dem man sich auch mal verlaufen kann, aber immerhin sind die Wege in Form des Braunschweiger Stadtlöwen angelegt. Das Ganze ist als Beitrag zum Klimaschutz gedacht: Das schnell wachsende Elefantengras soll viel Kohlendioxid binden.

7. Beim Stichwort Klimaschutz ist in jedem Fall auch die Ortsgruppe von „Fridays for Future“ zu nennen. Die jungen Leute haben es 2020 geschafft, dass einige ihrer Vorschläge von der Politik aufgegriffen und vom Rat beschlossen wurden. So hatten sie zum Beispiel gefordert, dass mehr versiegelte Flächen in Mini-Parks umgewandelt werden sollen. Die Verwaltung prüft nun, wo das geschehen kann.

8. Und gleich noch etwas zum Klimaschutz:

BS Energy hat im Sommer mit dem Bau zwei neuer Kraftwerke begonnen. Auf dem Gelände des Heizkraftwerks Mitte entstehen ein Gaskraftwerk und eine Anlage zur Verbrennung von Altholz. Beide sollen 2022 ans Netz gehen – das alte Steinkohlekraftwerk wird dann schrittweise abgeschaltet. Damit wäre der Kohleausstieg in Braunschweig umgesetzt.

9. Das Großprojekt Ringgleis bekommt einen weiteren Schub:

Die Stadt hat 2020 angekündigt, bis 2023 weitere sechs Millionen Euro zu investieren. Die Asphaltierung auf den westlichen Abschnitten wurde weiter vorangetrieben, zum Beispiel zwischen Triftweg und Ernst-Amme-Straße. Am Nordbahnhof wurden zwei neue Stahlcontainer mit Infos zu Braunschweigs Industriegeschichte aufgestellt. Mehr darüber: Braunschweig: Sechs Millionen Euro für den Ringgleis-Ausbau

10. Bleiben wir bei der Mobilität:

Hier gab es 2020 gleich mehrere gute Nachrichten. So wurde zum Beispiel endlich der Halbstundentakt für die Regionalbahn zwischen Braunschweig und Gifhorn realisiert. Außerdem ist bei der Weddeler Schleife nun wohl wirklich der Durchbruch erreicht: Der Bundestag hat die fehlenden Mittel für den Ausbau der Bahnstrecke bewilligt. Somit steht dem Bau des zweiten Gleises auf dem Nadelöhr zwischen Braunschweig und Wolfsburg nichts mehr im Wege. Bereits im März 2021 soll mit den Arbeiten begonnen werden, fertig sein soll das zweite Gleis der gut 20 Kilometer langen Strecke Ende 2023. Im Stadtverkehr hat die BSVG mit dem neuen Fahrplan Ende Oktober 2020 einige zusätzliche Fahrten eingeführt, zum Beispiel auf den Ringbuslinien 419/429 und der Stadtbahnlinie 3.

BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke (von links), Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer auf Baustellenbesuch am Bahnhof Gliesmarode. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

11. Auch an den Bahnhöfen hat sich einiges getan:

Der Hauptbahnhof wird seit Mai für neun Millionen Euro modernisiert – Bund, Land und Regionalverband Großraum Braunschweig tragen die Kosten. Es geht unter anderem um die Erneuerung der Bahnsteige 5 bis 8 inklusive Blindenleitsystem, um neue Sitze, Wegeleitung, Beleuchtung und Lautsprecher. Auch die Unterführung und die westlichen Treppen werden renoviert. Zudem wird der Südeingang vergrößert, und dort entstehen Stellplätze für 300 Fahrräder. Im Frühjahr 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Und auch am Bahnhof Gliesmarode wird gebaut: Land, Stadt und BSVG investieren fünf Millionen Euro, um das gesamte Gelände attraktiver zu machen und ein ordentliches Drehkreuz zwischen Regionalbahn, Stadtbahn und Bussen zu ermöglichen.

12. Die neue Okerbrücke am Biberweg in der Nähe des Ölper Sees wurde im November für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Sie steht etwa 20 Meter nördlich der alten Brücke, die baufällig war und abgerissen werden musste. Mehr dazu: Neue Brücke Biberweg in Braunschweig wird freigegeben

Sally Perel sagte bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft: „Ich nehme die Ehre in tiefer Ergriffenheit entgegen.“ Er war aus dem Rathaus von Braunschweigs Partnerstadt Kiryat Tivon zugeschaltet. Neben ihm saß Bürgermeister Ido Grinblum. Foto: Peter Sierigk

13. Braunschweig hat einen neuen Ehrenbürger.

Die höchste Auszeichnung der Stadt wurde an Sally Perel (95) verliehen. Während des Zweiten Weltkrieges hatte er in Braunschweig seine jüdische Identität vor den Nationalsozialisten verborgen und sich eine zweite Identität zugelegt, um zu überleben. Hitlerjunge Salomon. Seit vielen Jahren ist Perel vor allem in Schulen unterwegs, um seine Geschichte zu erzählen. Er warnt immer wieder vor Rechtsextremismus, und er wirbt unerlässlich für Versöhnung. Oberbürgermeister Ulrich Markurth sagte: „Wir brauchen Menschen wie Sie: Menschen, die authentisch von der Vergangenheit berichten. Die bereit sind, zu verzeihen und damit Gutes für die Zukunft zu bewirken.“

Falk Pätzold auf der Eisscholle, mit der das Forschungsschiff „Polarstern“ ein Jahr lang am Nordpol vorbei driftete. Auf der einjährigen Mosaic-Expedition untersuchten hunderte Forscher das Klima der Arktis. Foto: Falk Pätzold / TU Braunschweig

14. Der TU-Forscher Falk Pätzold hat seine Teilnahme an der internationalen Mosaic-Expedition in die Arktis erfolgreich beendet.Insgesamt sieben Monaten war er 2020 mit Hin- und Rückfahrt unterwegs, rund vier Monate hat er direkt an Bord des deutschen Forschungseisbrechers „Polarstern“ ganz nah am Nordpol verbracht. Ziel der Mission waren Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Erderwärmung und des Klimawandels auf die Arktis. Pätzold hat meteorologische Messungen in der Atmosphäre durchgeführt: So erlebte Forscher Falk Pätzold die Arktis-Expedition

15. Das Städtische Klinikum hat seine erste Chefärztin bekommen.

Privatdozentin Dr. Annette Spreer hat Prof. Dr. Karl Wessel an der Spitze des Neurologischen Klinik abgelöst. 4900 Patienten, darunter 1700 Schlaganfall-Patienten, wurden im vergangenen Jahr in der Neurologie des Klinikums behandelt. Die zweifache Mutter war zuletzt als Leitende Oberärztin der Neurologischen Akutstation in der Mainzer Uniklinik tätig. Mehr dazu: Erste Chefärztin im Braunschweiger Klinikum

16. Die TU Braunschweig baut ein Zentrum für Brandschutzforschung.

Im Juni wurde der erste Spatenstich gesetzt. Bund und Land tragen zwei Drittel der Gesamtkosten von rund 22,5 Millionen Euro. Die TU wird mit dem Forschungsneubau in Europa führend im Bereich der Brandschutzforschung sein. In einer Experimentierhalle werden dann zum Beispiel Brandversuche in einer Größenordnung ermöglicht, die bisher nur in den USA oder Ostasien umsetzbar waren. Die Forscher können in der Halle eine bis zu vierstöckige Hausfassade mit Dämmung aus alten oder neuen Baumaterialien, eine 100 Quadratmeter große Wohnung, aber auch E-Autos, Busse oder Straßenbahnen für Versuche in Brand setzen. Forschungsschwerpunkte werden das Brandverhalten von modernen Baumaterialien, von innovativen Verbundstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen sowie von Energiespeichern sein, die in Elektrofahrzeugen oder künftig auch verstärkt im Haushalt verbaut werden.

17. Kommen wir vom ersten Spatenstich zum Abschluss eines ganz anderen Bauprojektes.

In der Weststadt hat die Nibelungen Wohnbau das Wohngebiet Alsterplatz vollendet. Nur einige Restarbeiten sind noch zu erledigen. In dreieinhalb Jahren Hochbauzeit sind dort 215 Wohnungen entstanden. Im Frühjahr kommt noch ein Café der Lebenshilfe dazu. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat fast 70 Millionen Euro in das Gebiet investiert. Mehr über das neue Quartier: Ein „Vorzeigeobjekt“ für die Braunschweiger Weststadt

Daniel Knitter von H2-Mobility betankt an der Hamburger Straße eines der wenigen Wasserstoff-Autos, die bislang auf Deutschlands Straße unterwegs sind. Foto: Bernward Comes

18. Braunschweigs erste Wasserstofftankstelle wurde im Dezember in Betrieb genommen – eine von bundesweit rund 90.

An der Shell-Tankstelle an der Hamburger Straße können nun PKW und Kleintransporter tanken. Viele Wasserstoffautos gibt es bislang noch nicht, doch das soll sich schnell ändern. Immerhin: Die Stadtverwaltung, BS Energy und der Automobilentwickler IAV haben 2020 bereits jeweils ein Wasserstoffauto gekauft. Die Tankstelle kann übrigens auch für Nutzfahrzeuge wie Busse nachgerüstet werden – denn gerade bei schweren Fahrzeugen wird der Einsatz von Wasserstoff als sinnvoll erachtet.

19. Das Instrument der Kurzarbeit wirkt und sichert bislang Jobs.

Die Arbeitslosenquote in Braunschweig lag im November bei 5,4 Prozent. 7666 Menschen waren ohne Arbeit. Das ist zwar ein Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat (4,5 Prozent), aber angesichts der heftigen Krise ein gutes Signal.

20. Braunschweiger Wissenschaftler forschen an einem Medikament zur Behandlung von Covid-19-Patienten.

Das Unternehmen Corat Therapeutics entwickelt dieses Medikament auf der Basis von Antikörpern. Der nächste Schritt sind klinische Studien. Anfang 2022 soll die Zulassung beantragt werden. Hinter der Biotech-Firma steht die Yumab GmbH, eine Ausgründung der TU Braunschweig. Die niedersächsische N-Bank und private Investoren aus Braunschweig haben das Projekt in einer ersten Finanzierungsrunde bereits unterstützt. Corat Therapeutics sucht weitere Partner. Mehr dazu: Braunschweiger mittendrin im Wettlauf um Corona-Medikament

21. Auch rund um die großen Museen ist 2020 einiges geschehen.

Das Naturhistorische Museum hat zum Beispiel seine Vogelsammlung in neuer Aufmachung präsentiert – 290.000 Euro kostete die Neueinrichtung. Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum hat seit dem Sommer endlich ein Café: Das Anton’s wird von der Lebenshilfe betrieben. Und im Braunschweigischen Landesmuseum beginnt die Sanierung: 300.000 Objekte wurden aus dem Vieweghaus geräumt, von der Gewehrkugel bis zum Trabant. Das ist einerseits natürlich schade, aber andererseits dringend nötig. Bis voraussichtlich 2026 soll das Landesmuseum für gut 47 Millionen Euro generalüberholt werden.

Die Riesenkaninchen Bertha und Sniff der australischen Künstlerin Amanda Parer beim Lichtparcours sind ein außergewöhnliches Fotomotiv. Foto: Stefan Lohmann

22. Bertha und Sniff waren in Braunschweig!

Ende August legten die beiden Riesenkaninchen am Löwenwall einen Stopp ein – als Teil des Lichtparcours. Die australische Künstlerin Amanda Parer hat die beiden zehn Meter hohen und zwölf Meter breiten Installationen erschaffen. Einige Hundert Neugierige besuchten die beleuchteten Langohren und machten eifrig Fotos. Ein lustiger Lichtblick im Sommer – so wie der gesamte Lichtparcours ein Highlight des vergangenen Jahres war. Erst war ungewiss, ob er überhaupt stattfinden kann, und dann war er wieder eine Wucht, aufwendig organisiert von der städtischen Kulturverwaltung.

23. Ein weiteres Highlight bot das „Stadtsommervergnügen“.

Das Riesenrad vorm Rathaus lockte mit ganz ungewohnten Ansichten der Innenstadt. Und im großen Karussell auf dem Schlossplatz konnte man dem Corona-Virus für ein paar Momente einfach mal ganz unbeschwert davonfliegen. Eine tolle Idee der Schausteller und des Stadtmarketings!Mehr darüber: Karussellfahren vorm Schloss vertreibt den Corona-Blues

24. Und wenn wir schon einmal bei Corona sind, müssen drei Dinge unbedingt erwähnt werden, die auch zu den besten Nachrichten des Jahres gehören:

Da ist erstens der starke Einsatz all derer, die immer anpacken mussten – Pflegekräfte und andere Beschäftigte in den Altenheimen und Krankenhäusern, Ärzte und viele weitere medizinische Fachleute, Verkäuferinnen und Verkäufer… Da ist zweites das großartige ehrenamtliche Engagement unzähliger Braunschweiger, die von jetzt auf gleich geholfen haben, wenn Not war: Hilfe beim Einkaufen, Masken nähen, Musizieren für Altenheimbewohner, Computer fürs Homeschooling organisieren, Obdachlose und Prostituierte versorgen… Vielen, vielen Dank an alle Helfer und Spender! Und da ist drittens die große Kreativität und Flexibilität der Kunst- und Kulturschaffenden zu nennen: Kleine Konzerte im Wolters-Kulturgarten, „Kultur im Park“ im Kleinformat, Hofkonzerte des Staatstheaters, die Komödie im Stadtpark, Autokino auf dem Schützenplatz und Autokonzerte im Lokpark… Ein tolles Angebot unter extremen Bedingungen für all jene, die sich so sehr nach Kultur sehnen! Das ist das Braunschweiger Corona-ABC

25. Die wohl allerbeste Nachricht des Jahres kam am allerletzten Tag: Der Impfstoff ist da!

Eigentlich sollte die erste Serumlieferung erst am 4. Januar in Braunschweig eintreffen, doch dann ging plötzlich alles schneller. 1000 Dosen wurden zu Silvester geliefert, und sofort startete das Impfen für 100 Bewohner des Rudolfstifts. Damit hat der entscheidende Kampf gegen die Corona-Pandemie auch in Braunschweig begonnen. Die große Aufgabe für 2021!