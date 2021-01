Braunschweig: Gut 80 Kranführer gesucht, 328 Köche hoffen auf Job

Das Gastgewerbe spürt den Lockdown: Viele Köche suchen in Braunschweig Arbeit. Die Baubranche hingegen boomt: In Braunschweig werden mehr als 80 Kranführer gesucht.

Braunschweig. Die Arbeitslosenquote in Braunschweig lag im Dezember unverändert bei 5,4 Prozent. Die Arbeitsagentur rechnet mit einem Anstieg im nächsten Monat.

Trotz der Corona-Krise zeigt sich Braunschweigs Arbeitsmarkt weiterhin sehr stabil. Gegenüber dem Vormonat gibt es nahezu keine Veränderung. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Dezember um 12 auf 7654 verringert. Die Arbeitslosenquote verharrt darum im Stadtgebiet bei 5,4 Prozent. Gleichwohl ist im Vergleich zum Dezember 2019 die Zahl der Arbeitslosen im Stadtgebiet um rund 1300 höher.

Für fast 54.000 Braunschweiger ist jedoch Kurzarbeit angemeldet worden. "Wir wissen allerdings nicht, wie hoch die Zahl derjenigen ist, die sich zurzeit tatsächlich in Kurzarbeit befinden, und auch nicht, in welchem Umfang Kurzarbeit geleistet wird", so Christine Gudd, Sprecherin der Arbeitsagentur. Gleichwohl dämpfe die Kurzarbeit die Zahl der Arbeitslosen stark. Gudd: "Sie verhindert auch Kündigungen. Denn während der Kündigungsfrist können Arbeitgeber kein Kurzarbeitergeld für Gekündigte beantragen. Diese Personalkosten müssen Arbeitgeber allein tragen. Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld dienen schließlich dazu, Beschäftigung zu erhalten."

Auch Bauelektriker werden gesucht

Die Einflüsse der Pandemie auf Braunschweigs Arbeitsmarkt sind gleichwohl sichtbar. Der Lockdown im Gastgewerbe führt zum Beispiel dafür, dass 328 Köche im Stadtgebiet Arbeit suchen. Zugleich boomt weiterhin das Baugewerbe, für das es keine Corona-Einschränkungen gibt: Mehr als 80 Kranführer werden gesucht. Auch Bauelektriker sucht die Branche. Gudd sagt dazu: "Der Fachkräftemangel im Elektro-Bereich begleitet uns allerdings schon geraume Zeit. Dies gilt ebenso für Fachkräfte in der Altenpflege, die ebenfalls händeringend gesucht werden. Daran wird sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern." Die Zahl der freien Stellen im Stadtgebiet hat sich allerdings gegenüber dem Vorjahresmonat um elf Prozent auf 2600 verringert.

Bei der Arbeitsagentur wird damit gerechnet, dass die Arbeitslosenzahl in den nächsten Monaten steigen könnte. Die Agentur-Sprecherin sagt dazu: "Unsere Zahlen wurden Mitte Dezember erhoben. Das heißt: Es wurden nicht diejenigen erfasst, die zum 31. Dezember arbeitslos wurden. Das Jahresende ist gleichzeitig auch Quartalsende. Es laufen dann zum Beispiel auch Zeitverträge aus."

Einfluss des zweiten Lockdowns noch ungewiss

Außerdem: Während des (dieses Mal sehr eingeschränkten) Weihnachtsgeschäfts hat der Handel einen höheren Personalbedarf. Ist diese Zeit beendet, endet der Bedarf. Auch die Witterung führt in aller Regel dazu, dass zum Jahresanfang Entlassungen in den Außenberufen stattfinden.

Welchen Einfluss der Lockdown am 16. Dezember auf Braunschweigs Arbeitsmarkt hat, sei unklar, so die Sprecherin. Denn in aller Regel werde Kurzarbeit angemeldet. "Im Falle von Kündigungen sind zudem Fristen einzuhalten. Kündigungen werden darum nicht sofort wirksam und von der Statistik auch nicht sofort abgebildet."