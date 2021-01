Kreuz BS-Süd: Mann ignoriert Baustelle und verursacht Unfall

Am Autobahnkreuz ist eine große Baustelle eingerichtet, weil die Brücke abgerissen und neugebaut werden soll.

Am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd ist es schon am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer (62) von der A 36 kommend auf die A 39 in Richtung Wolfsburg fahren. Aufgrund der Brücken-Bauarbeiten im Kreuz Süd ist diese Abfahrt zurzeit jedoch gesperrt.

Fahrer ignoriert Absperrbaken und fährt auf A39 auf

Der Mann ignorierte allerdings die Absperrbaken, fuhr zwischen ihnen hindurch in die Baustelle und versuchte, auf die A 39 aufzufahren. Dabei kollidierte er mit einem PKW, der bereits auf der A 39 fuhr. Dessen Fahrer und die Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie mussten vor Ort behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

red