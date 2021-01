Der Geldautomat wurde in der Nacht zu Donnerstag zwischen 3 und 4 Uhr gesprengt.

Braunschweig. Die Täter erbeuten Bargeld und entkommen zunächst unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Stöckheim.

Geldautomat in Braunschweiger Einkaufsmarkt gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Vorraum des Kaufland-Marktes in Stöckheim, in dem sich der Geldautomat einer Bank befindet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter den Automaten vermutlich mittels Gas gesprengt. Dabei seien auch Gebäudeteile beschädigt worden.

Aufgrund der Beschädigungen konnten die Täter an die Geldkassetten gelangen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwenden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag, also ungefähr um die 50.000 Euro.

Wer hat zwischen 3 und 4 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Polizei führte am Tatort eine umfangreiche Spurensuche durch und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahls und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ein. Anwohner und Passanten, die in den Nachtstunden, insbesondere zwischen 3 und 4 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

„Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang auffällige Personen im Bereich Stöckheim sowie Knallgeräusche, die auf eine Explosion hindeuten, aber auch Fahrzeuge, die hochmotorisiert beziehungsweise mit auffällig hohen Geschwindigkeiten unterwegs waren“, so die Polizei. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516.

red