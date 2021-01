CDU: Braunschweig soll sich als Weltkulturerbe-Stadt bewerben

Noch bis Ende März können sich Kommunen bewerben, um Weltkulturerbe-Stadt zu werden. Welterbestätten sind gemäß der Unesco Zeugnisse vergangener Kulturen, künstlerische Meisterwerke oder einzigartige Naturlandschaften, die einen außergewöhnlichen Wert für die gesamte Menschheit besitzen. Soll sich Braunschweig bewerben? Die Denkmalschützer der Stadtverwaltung sagen: Nein! Die CDU sagt: Ja!

Es gibt keine höhere Auszeichnung für Kommunen, als die Auszeichnung ihrer Gebäude oder Landschaften durch die Vereinten Nationen als Weltkulturerbe. Weltweit gibt es derzeit 1121 Welterbestätten in 167 Staaten. In Braunschweig war vor rund 20 Jahren lange über eine mögliche Bewerbung mit dem Burgplatz diskutiert worden. Letztlich sollte er im Jahr 2003 zur Prüfung angemeldet werden – doch die Liste für Bewerbungsvorschläge wurde geschlossen, bevor Braunschweigs Bewerbung vorlag.

Nur ein einziger Vorschlag aus Deutschland wird für die Bewerbung ausgewählt

In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses haben die Denkmalschützer der Stadtverwaltung nun dargelegt, warum sie von einer neuerlichen Bewerbung bis Ende März absehen wollen: Sie halten es für aussichtslos, mit dem Burgplatz ins Rennen zu gehen – und das Gleiche gelte für den Wallring, der auch immer wieder genannt werde.

Es handele sich quasi um ein Ausscheidungsrennen: Jedes Bundesland darf nur zwei Bewerbungen einreichen. Aus all den Ländervorschlägen wird dann in drei Jahren ein einziger Vorschlag Deutschlands ausgewählt. Derzeit befinden sich auf der nationalen Vorschlagsliste sieben Bewerbungen, so die Denkmalschützer: Burgplatz oder Wallring müssten sich zum Beispiel messen mit den Schlössern des Bayerischen Königs Ludwig II. – Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee. Auch weitere Vorschläge werden diskutiert, etwa die Rundlingsdörfer im Wendland und die Schöninger Speere.

Denkmalschützer: Der Wallring erfüllt die Kriterien nicht

Von den Auswahlgremien werde zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „historische Altstädte, christliche Sakralbauten, Schloss- und Parkanlagen insbesondere in Europa“ überrepräsentiert seien. Erfolgreich waren der Stadtverwaltung zufolge in letzter Zeit nur Bewerbungen, die eine thematische Lücke besetzen konnten.

Außerdem erinnerten die Denkmalschützer daran, dass zwei wichtige Bewerbungskriterien ebenfalls erfüllt werden müssen: Authentizität, also die historische Echtheit, sowie Integrität, die Unversehrtheit. Doch diese Kriterien seien nicht zu erfüllen: Dem Wallring fehlen viele alte Tore. Im Süden der Stadt sei er zudem zerschnitten. Vor 60 Jahren erfolgte dort mit der Kurt-Schumacher-Straße zum Beispiel der Durchstich Richtung Hauptbahnhof. Außerdem: Während andernorts eine Vielzahl von Wallanlagen komplett erhalten sei, so sei Braunschweigs Wall geschliffen worden – auch das erhöhe nicht die Bewerbungschancen.

Auch der Burgplatz hat aus Sicht der Stadt keine Chance

Ähnlich der Burgplatz, so die Denkmalschützer: Der Dom in seiner ursprünglichen Form ist nicht mehr erhalten, sondern wurde um Seitenschiffe ergänzt. Die Burg Dankwarderode stammt aus dem 19. Jahrhundert. Dort stehe auch der Burglöwe. Auf dem Steinsockel des Burgplatzes werde eine Nachbildung gezeigt. So wunderschön der Platz auch sei – dass es sich bei diesem Ensemble um ein Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft handele, werde die Jury nicht bestätigen.

Das Fazit der Stadtverwaltung: Die Chancen, mit einer Bewerbung international Erfolg zu haben, seien äußerst gering. Man sollte daher nicht zu der bereits angekündigten Bewerbung aus Schöningen in Konkurrenz treten. Für Braunschweig seien der Burgplatz und der Wallring unabhängig von einer Bewerbung herausragende Kulturdenkmale, denen man auch in Zukunft besondere Aufmerksamkeit widmen werde.

CDU: Traditionsinseln haben weltweit Alleinstellungsmerkmale

Mit Blick auf Burgplatz und Wallring stimmt die CDU den Denkmalschützern zu, wie der Fraktionsvorsitzende Thorsten Köster betont. Ein außergewöhnlicher universeller Wert für die Menschheit lasse sich nicht nachweisen. Die von den Vereinten Nationen geforderten Alleinstellungsmerkmale hätten Burgplatz und Wallring tatsächlich nicht. „Das ist aber kein Grund, grundsätzlich auf eine Bewerbung Braunschweigs zu verzichten.“

Der Vorschlag der CDU: „Braunschweig verfügt mit seinen Traditionsinseln sehr wohl über weltweit einmalige Alleinstellungsmerkmale.“ Es geht um das Aegidienviertel, den Altstadtmarkt, den Burgplatz, das Magniviertel und das Michaelisviertel. Um sie herum habe Braunschweig, dessen Innenstadt während des Zweiten Weltkriegs zu 90 Prozent zerstört wurde, die historische Stadt mit dem Braunschweig der Wiederaufbauzeit beispielhaft verbunden. Dies geschehe seit 1946.

Fraktion kündigt einen Prüfauftrag an

„Und seit dem Jahr 1963 stehen unsere Traditionsinseln zudem unter Denkmalschutz. Sie zu pflegen, hat Braunschweig nie aufgehört. Bis heute nicht", so Köster. Die Traditionsinseln erfüllten darum genau das, was von einem Weltkulturdenkmal gefordert werde: „Sie sind echt und unversehrt.“ Er kündigte einen Prüfauftrag an. Sollte sich dafür eine Mehrheit finden und die Prüfung positiv ausfallen, soll der Rat beschließen, dass sich Braunschweig doch noch bewirbt.

Zwar sei die Zeit tatsächlich kurz, bis Ende März noch eine aussichtsreiche Bewerbung zu erstellen, räumt Köster ein. „Wir konnten allerdings Prof. Gerd Biegel, einst Direktor des Landesmuseums und des TU-Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte, dafür gewinnen, Vorarbeiten zu leisten. Die Bewerbung sollte rechtzeitig fertig werden.“