Lidl-Markt an Otto-von-Guericke-Straße soll noch 2021 eröffnen

So könnte der neue Lidl-Markt an der Otto-von-Guericke-Straße aussehen.

Noch in diesem Jahr soll an der Ecke Otto-von-Guericke-Straße und Theodor-Heuss-Straße nach Jahren des Leerstands ein Lidl-Markt eröffnen. Der Gewerbekomplex, in dem bis 2014 Aldi, Tedox und Intersport ansässig waren, soll Lidl-Angaben zufolge in Kürze umgebaut werden. Aktuell befinde man sich noch im Baugenehmigungsverfahren. „Sobald uns die Baugenehmigung vorliegt, starten wir mit den Abbrucharbeiten des bestehenden Gebäudes“, so Tobias Mense, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Hildesheim. Der Baubeginn sei voraussichtlich im Februar 2021 geplant. Im November, das ist der Plan, soll der Markt eröffnet werden.

Lidl hatte den Gebäudekomplex vor rund zwei Jahren von der Immobiliengesellschaft Streiff Holding erworben.

10.800 Filialen in 32 Ländern

Lidl ist ein international tätiges deutsches Discountunternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Neckarsulm. Es betreibt 10.800 Filialen in 32 Ländern. Es hat die Rechtsform einer Stiftung & Co. KG, der etwa 600 verschiedene Landes- und Servicegesellschaften unterstellt sind. In Deutschland betreibt Lidl 39 Regionalgesellschaften, die wiederum etwa 3200 Filialen betreuen.

Lücke schließt sich

Mit dem neuen Lidl-Markt schließt sich eine Lücke an der Otto-von-Guericke-Straße. Ende 2014 waren hier die Mietverträge der drei zuletzt ansässigen Firmen ausgelaufen. Vergeblich hatte der Eigentümer per Bauantrag versucht, das vor mehr als 40 Jahren eröffnete Center zu vergrößern, die Flächen für Mieter attraktiver zu machen. Er scheiterte – damals in erster Linie wegen des Zentrenkonzepts Einzelhandel, das eine Ausweitung der Sortimente zum Schutz der Innenstadt-Kaufleute nicht zulässt.

Das Zentrenkonzept Einzelhandel wurde 1989 vom Rat der Stadt 1990 beschlossen. Es legt fest, welche Warensortimente in periphären Lagen verkauft werden dürfen, um den Einzelhandel in der Innenstadt vor übermächtiger Konkurrenz auf der „grünen Wiese“ zu schützen. Anlass war die Ansiedlung von Bahr, Porta und Ikea an der Hansestraße.