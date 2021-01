"Querdenker" veranstalten Autokorso durch Braunschweig

Braunschweig. Rund 70 Fahrzeuge sind am Samstagnachmittag durch das Stadtgebiet gefahren. Der Protest gegen die Veranstaltung blieb laut Polizei friedlich.

Ein Autokorso mit rund 70 Fahrzeugen ist am Samstagnachmittag durch Braunschweig gefahren, hat Aufmerksamkeit erregt - und zu Protesten geführt. Angemeldet hatte die Fahrt die Gruppe "Querdenken 53", die bereits zuvor in Braunschweig gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert hat.

Autokorso von "Querdenken 53" passiert den Bohlweg

Der Korso, an dem laut Polizei rund 100 Personen teilnahmen, startete um 15 Uhr an der Porschestraße und fuhr einmal "quer durchs Stadtgebiet". Die Proteste gegen die Veranstaltung und auch der Autokorso selbst fielen laut Polizeisprecherin Carolin Scherf friedlich aus: "Bis auf zwei Fälle, in denen sich vereinzelte Personen auf die Fahrbahn begeben haben, ist alles ruhig geblieben."

Gegen 18.45 Uhr endete der Autokorso wieder in der Porschestraße. "Wir gehen davon aus, dass sich die Versammlung jetzt auflöst", so Scherf.

