Ab Februar geht’s im Braunschweiger Impfzentrum langsam los

Das Impfen zur Immunisierung gegen das Corona-Virus läuft nur langsam an. Impfstoff steht erst in sehr kleinen Mengen zur Verfügung.

Der Brief von Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann an die Menschen ab 80 Jahren im Land, der in diesen Tagen in die Briefkästen geworfen wird, enthält aufschlussreiche Informationen über das schleppende Fortschreiten des Impfprozesses.

Ab Ende Januar können sich die Empfänger demnach Impftermine im Impfzentrum über eine Telefon-Hotline und auch über das Onlineportal: www.impfportal-niedersachsen.de reservieren. Allerdings wird um Geduld gebeten - und auf zum Teil erhebliche Wartezeiten vorbereitet.

In Niedersachsen soll es im Februar zunächst nur etwa 30.000 Impftermine pro Woche geben

Geduld ist auch notwendig, denn Impfstoff ist laut Gesundheitsministerin Reimann „bislang nur in kleinen Mengen“ vorhanden.

Deshalb könnten noch nicht alle Menschen geimpft werden. Man habe zunächst mit Impfteams in den Alten- und Pflegeeinrichtungen begonnen. Nun kämen bevorzugt die Menschen mit 80 Jahren und älter dran, wenn es ab dem 28. Januar „zusätzlich erste und zunächst leider nur wenige Termine in den Impfzentren“ gebe, auch im Braunschweiger Impfzentrum in der Stadthalle.

Landesweit werde es in Niedersachsen im Februar demnach lediglich 30.000 Impftermine wöchentlich geben können. Allerdings werde dann auch wöchentlich immer mehr Impfstoff geliefert und so gebe es zumindest „fortlaufend weitere Impftermine“, die man reservieren könne. Wer das Haus oder die eigene Wohnung nicht verlassen könne, der müsse sich ohnehin noch gedulden, möglicherweise bis zum Frühsommer. Erst wenn ein Impfstoff zur Verfügung stehe, der keine Kühlung benötige, könnten auch die Hausärzte impfen.

Der Brief von Gesundheitsministerin Carola Reimann im Wortlaut:

„Das Corona-Virus kann schwere Erkrankungen auslösen und ist für ältere Menschen besonders gefährlich. Als Niedersächsische Gesundheitsministerin liegen mir Ihre Gesundheit und Ihr Schutz besonders am Herzen. Deshalb ist es sehr gut, dass jetzt zwei Impfstoffe zur Verfügung stehen.

Leider gibt es diese Impfstoffe bislang nur in kleinen Mengen. Deshalb können noch nicht alle Menschen geimpft werden. In Niedersachsen haben wir mit der Impfung in Alten- und Pflegeheimen begonnen, weil die Menschen dort besonders gefährdet sind, sich zu infizieren. Ab dem 28. Januar können wir zusätzlich erste und zunächst leider nur wenige Termine in den Impfzentren anbieten.

Wenn Sie 80 Jahre alt oder älter als 80 Jahre alt sind, dann gehören Sie zu den Personen, die ab 28. Januar 2021 einen Termin für Ihre Impfung im Februar reservieren können. Die Impfung ist für Sie kostenlos. Den Impftermin können Sie telefonisch reservieren ab 28. Januar 2021 unter der Telefonnummer: 0800 99 88 665 oder über das Onlineportal: www.impfportal-niedersachsen.de Diese Webseite wird am Montag, 18. Januar, freigeschaltet.

Sollten Sie telefonisch nicht durchkommen, weil alle Leitungen belegt sind, versuchen Sie es bitte später erneut. Auch online können immer nur solange Termine gebucht werden, solange Impfstoff verfügbar ist. Wir werden im Februar zunächst nur etwa 30.000 Impftermine pro Woche vergeben können.

Es wird jedoch wöchentlich neuer Impfstoff geliefert und es gibt daher auch fortlaufend weitere Impftermine, die Sie reservieren können. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Mitwirkung und Ihre Geduld. Wenn Sie die Hotline erreichen, aber alle Termine schon vergeben sind, lassen Sie sich bitte auf die Warteliste setzen, Sie werden informiert, sobald wieder freie Termine zur Verfügung stehen.

Wenn Sie einen Impftermin reserviert haben, erhalten Sie eine schriftliche Impfbestä- tigung und eine Wegbeschreibung mit Informationen „Wie komme ich zum Impfzent- rum“. Die Impfzentren sind alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Wenn Sie gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport angewiesen sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt und lassen Sie sich eine Transportbescheinigung geben, rufen Sie Ihre Krankenkasse an, um zu klären ob die Kosten von Ihrer Krankenkasse übernommen werden. Wenn das nicht der Fall ist, reichen Sie Ihre Transportbe- scheinigung mit Ihrer Transportrechnung bitte beim Impfzentrum mit der Angabe Ih- rer Kontonummer ein, damit die Kosten erstattet werden können.

Zum Impftermin bringen Sie bitte mit:

 Ihre Terminbestätigung,

 Ihren Ausweis und

 Ihren Impfpass (soweit vorhanden).

Mit der Terminreservierung erhalten Sie zwei Termine, die Sie bitte unbedingt beide wahrnehmen müssen. Sie müssen sich zweimal impfen lassen, um den vollen Impf- schutz zu bekommen, es ist daher ganz wichtig, dass Sie beide Termine nutzen. Wenn Sie verhindert sein sollten, informieren Sie bitte rechtzeitig das Impfportal.

Sollte es Ihnen gar nicht mehr möglich sein, Ihre Wohnung/Ihr Haus zu verlassen, müssen wir Sie bitten, sich noch etwas zu gedulden. Sie werden dann zuhause ge- impft, aber leider erst dann, wenn auch in Europa ein Impfstoff zugelassen ist, der keine durchgehende Kühlung benötigt und daher auch von Ihrem Hausarzt verimpft werden kann. Wir rechnen damit, dass das spätestens im Frühsommer der Fall sein wird.

Jüngere Menschen ab 70 Jahre oder ab 60 Jahre werden ebenfalls beizeiten angeschrieben und über den Impfstart für ihre Altersgruppen informiert.“