Braunschweiger überwindet die Alpen per Gleitschirm und zu Fuß

So viele Jahre träumte er von diesem Abenteuer, 2019 brach er tatsächlich auf: Der Braunschweiger Tim Schmidt überwand die Alpen mit dem Gleitschirm und zu Fuß. 340 Kilometer Luftlinie – eine Woche voller Herausforderungen und Strapazen. Aber vor allem acht Tage unendlichen Glücks.

In einem knapp 80-seitigen Büchlein beschreibt der 33-Jährige seine himmlische Reise von Nord nach Süd, von Innsbruck in Österreich nach Semenzo del Grappa in Italien. Ein Buch, das mit atemberaubenden Luftaufnahmen der Berge aufwartet und mit einem Reisebericht, der anschaulicher und emotionaler kaum sein könnte.

Ein Sportler durch und durch

Außerhalb der Schulferien ist Tim Schmidt Gymnasiallehrer. Englisch und Sport an der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule in Braunschweig. Ein Sportler durch und durch: fährt Ski, Rad und auch Wildwasser-Kanu, liebt Bouldern und Klettern, segelt und spielt Volleyball. Der Mann kann gar nicht genug bekommen. Aber vor allem hängt sein Herz am Gleitschirmfliegen.

„Dieser Wunsch, die einsame Welt der Berge nur zu Fuß und mit dem Gleitschirm zu bereisen, ist in mir bereits als Kind erwacht“, erklärt er. Ausgelöst durch zahllose Urlaube in den Alpen und das Anschauen vieler Bildbände und Naturfilme. Seinen Eltern verdankt er die Liebe zur Natur und den Respekt vor ihr. „Nun hießen Träume nicht Träume, wenn man sie sich im Handumdrehen und ohne größere Anstrengungen einfach erfüllen könnte“, meint Schmidt verschmitzt.

Die Königsdisziplin des Flugsports

Also tastete er sich heran: die ersten Flugversuche an Übungshängen, auf grünen Wiesen. Lehrjahre, die ihm seinem Traum näher brachten, bis er am Ende das Streckenfliegen – die Königsdisziplin des Flugsports – beherrschte. „Nach und nach hatte ich durch stetiges Üben, Wiederholen, Verwerfen und erneutes Ausprobieren viele der Fertigkeiten erworben, die ein verantwortungsbewusster Streckenpilot für das sichere Befliegen der teils doch sehr lebensfeindlichen Bergwelt benötigt. Stück für Stück verschob ich meine Grenzen, nie ruckartig oder übermütig, jedoch zielstrebig und mit einem Plan im Hinterkopf.“

Seine erste mehrtägige Flugreise hatte er per Google Earth geplant. „Die heutigen technischen Möglichkeiten helfen sehr. Man kann sich am Computer Bergketten und Talverläufe, kritische und in Teilen unlandbare Passagen sowie unter Piloten häufig genutzte Flugwege im Detail aus allen erdenklichen Blickwinkeln angucken, kann sie studieren und im Kopf abspeichern.“ So erhalte man beim späteren Einfliegen in einen bislang unbekannten Streckenabschnitt häufig das Gefühl, man sei schon einmal dort gewesen.

Wenn es das Wetter zuließ, ist er geflogen – dazwischen ist er gewandert. Foto: Tim Schmidt

„Zieh einfach deine Schuhe an und geh!“

Über viele Jahre wartete Schmidt in den Sommermonaten auf gutes Flugwetter in den Bergen, um das große Ziel anzusteuern, auf die eine perfekte Woche, in der es auf der Alpennord- und -südseite beständig schöne Bedingungen mit guter Thermik und wenig Wind gibt. „Irgendein Parameter schien jedoch immer nicht zu stimmen – glaubte ich zumindest. Mal war es die Ausrüstung, ein anderes Mal der vorhergesagte Regen, kräftige Winde oder eine herannahende Front“, gibt er zu. Ein neuseeländischer Pilot habe dann im Sommer 2019 den finalen Ausschlag gegeben, als er sagte: „Es wird Sonne sein und Regen. Zieh einfach deine Schuhe an und geh!“

Sein Alpenabenteuer wird Schmidt nie vergessen. Es hat sich eingebrannt ins Hirn. Manche Momente hütet er still in seinem Herzen. Andere teilt er gern. Diese Tour vom Rofangebirge oberhalb des Achensees bis hinunter nach Bassano del Grappa wird unauslöschlich im Kopf bleiben: der Flug durchs Zillertal bis Zell am Ziller. Über den Gerlospass, durch das gesamte Pinzgau bis Zell am See. Der Einflug ins Gasteinertal bis Sportgastein. Die Überquerung des Alpenhauptkamms an der Hagener Hütte und der Aufstieg auf den Hochstein. Der Flug vom Hochstein bei Lienz bis Bruneck, der Aufstieg auf den Kronplatz oberhalb von Bruneck und der Flug über die gesamten Dolomiten bis Molina di Fiemme kurz vor Trento. Die Überquerung des Manghenpasses und Flug bis Feltre. Der Aufstieg auf den Monte Grappa und schließlich der Zieleinflug hinunter nach Bassano del Grappa.

Fünf Stunden war er einmal in der Luft

Wenn es das Wetter zuließ, ist er geflogen. Oft trug ihn die Thermik bis über 3000 Meter. Fünf Stunden war er einmal in der Luft. Manchmal waren es aber nur Hüpfer von Hügel zu Hügel, um eine gute Startposition für Größeres zu finden.

Dazwischen ist er gewandert. Mit kleinem, doch gewichtigem Gepäck. Unterwegs auf unwegsamem Terrain im hochalpinen Gelände. Reinemachen an idyllischen Wildbächen gehörte ebenso zum Abenteuer wie das Fliegen über einsame Berglandschaften. Von oben schaute er auf die tief unter ihm vorbeischleichenden Laster und drängelnden Autofahrer auf der Brenner-Autobahn. Ein ums andere Mal musste er große Wolken weiträumig umfliegen, um weiter voranzukommen. „Aber ist es im normalen Leben nicht auch so?“, fragt er.

Bagger, Baukräne, Lastwagen und Planierraupen pflügen durch den Wald

Unterwegs beim Wandern merkte Schmidt allzu schmerzlich, wie sehr der Mensch beim Streben nach immer mehr Profit Jahr für Jahr stärker in die Natur- und Bergwelt der Alpen eingreift. Er hörte Baugeräusche, sah Bagger, Baukräne, Lastwagen und Planierraupen durch den Wald pflügen. Und er wusste: Hier wird noch eine Skipiste entstehen. Lange, karge, trostlose, hochverdichtete Geröllfelder mit minimalem Pflanzen- und Grasbewuchs, wo doch eigentlich Almwiesen blühen und durch ihr saftiges Grün zum Faulenzen und Entspannen einladen sollten.

Tim Schmidt ist Gymnasiallehrer für Englisch und Sport an der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule. Foto: Tim Schmidt

Manchmal schmerzte während der Tour auch der ganze Körper. Von der kleinen Zehe bis hoch in den Nacken. Die Muskeln spiegelten die Anstrengungen des Tages. Mit großen Tellern Spaghetti und haufenweise Parmesankäse versuchte er sich und seinen Körper zu trösten und wieder aufzupäppeln. „Der Kalorienverbrauch ist an solchen Tagen enorm“, erklärt Schmidt.

Alpenüberquerung war ein kalkuliertes Wagnis

Nein, es sei ihm nie um den Adrenalinkick gegangen oder um die Anerkennung anderer. „Was mich fasziniert, ist das Beherrschen der Umstände und des Materials. Mein Ansporn ist es, mich persönlich weiterzuentwickeln, immer Neues zu entdecken – durchaus auch im Vertrauten.“ Er liebe es, abends woanders einzuschlafen, als er morgens aufgewacht sei. „Diesen Grundstein haben meine Eltern mit den Urlauben gelegt.“ Auch das Buch sei eigentlich nur als Geburtstagsgeschenk für den Vater gedacht gewesen. Ein Freund habe ihn ermuntert, mehr daraus zu machen.

Die Alpenüberquerung war für Schmidt ein kalkuliertes Wagnis. „Ich bin kein Draufgänger“, betont er, und Gleitschirmfliegen sei – anders als das Fallschirmspringen – keine Risikosportart. Über drei Jahrzehnte habe er die Gefahren einzuschätzen gelernt. Inzwischen seien die Alpen für ihn wie ein riesiger Spielplatz. „Da oben fühle ich Dankbarkeit, Demut und unbändige Freude.“

Tim Schmidt: Come Fly With Me - Mit dem Gleitschirm und zu Fuß über die Alpen. Erhältlich bei der Braunschweiger Buchhandlung Graff. Bestellungen zur Abholung oder Lieferung über www.graff.de, (0531) 480890 oder E-Mail an info@graff.de.