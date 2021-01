Braunschweigs Hotels und Gaststätten ringen ums Überleben

Laut der Arbeitsagentur suchen in Braunschweig 328 Köche Arbeit.

Braunschweig. Der Dehoga-Vorsitzende Bernd Weymann erwartet Ende des Monats Insolvenzen. Mehr als 300 Köche in Braunschweig suchen einen Job.

Kaum eine Branche traf die Corona-Pandemie härter als das Hotel- und Gaststättengewerbe: Lockdown seit dem 2. November. Bernd Weymann, Vorsitzender des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Braunschweig, rechnet damit, dass Ende des Monats wohl viele Betriebe Insolvenz anmelden müssen.

Sorgenvoll wie nie blickt die Dehoga in die Zukunft. Die Umsätze haben sich im vergangenen Jahr praktisch halbiert. Die Politik hat jetzt zwar finanzielle Hilfe zugesagt. Gaststätten und Hotels werden mit 75 Prozent des Umsatzes unterstützt, der im Vorjahresmonat erzielt wurde: „Bis vor einer Woche warteten noch 70 Prozent unserer Betriebe auf das Geld. Jetzt scheint sich aber das Tempo zu erhöhen“, so Weymann.

Dennoch ist er der Ansicht: „Bis Ende des Monats ist noch die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine erneute Verlängerung gibt. Viele Betriebe werden dann die Zahlungsunfähigkeit erklären müssen.“

Die Rücklagen schwinden

Keine oder nur spärliche Einnahmen im November und Dezember, und gleichzeitig liefen die Fixkosten weiter, Kurzarbeitergeld müsse vorfinanziert werden. „Im Januar müssen dann auch noch die Versicherungen gezahlt werden.“ Die Rücklagen, so der Dehoga-Vorsitzende, schwinden.

„Am härtesten trifft es die Betriebe, die sich stark auf Veranstaltungen konzentriert hatten.“ Keine Konzerte, keine Kongresse, keine Tagungen. Der Dehoga-Kreisverband spürte das selbst: Im November wollte sich eigentlich der Landesverband in Braunschweig treffen. Mehr als 350 Dehoga-Vertreter aus ganz Niedersachsen wurden erwartet. Abgesagt. Im November 2021 ist nun die Wiederholung geplant.

„Hoffentlich ist es dann möglich“, sagt Weymann. Das Bedrückende sei: „Niemand kann sagen, wann wir wieder zum normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren können.“ Ob dann, wie im vergangenen Frühjahr, Hochkonjunktur herrschen werde, darauf hofft Weymann.

„Wir brauchen Vorlaufzeit“

Er ist jedoch skeptisch: „Ein Hochfahren von heute auf morgen, das geht nicht. Wir brauchen Vorlaufzeit. Allein schon deshalb, weil auch unsere Lieferanten Zeit benötigen, um zum normalen Geschäftsbetrieb zurückzukehren.“

Zudem befürchtet der Dehoga-Vorsitzende, dass Personal-Engpässe entstehen könnten: „Der Arbeitsmarkt ist gekippt. In der Vergangenheit haben wir stets Personal gesucht. Jetzt berichtet die Arbeitsagentur, dass im Stadtgebiet 328 Köche Arbeit suchen.“ Weymann appelliert an die Betriebe der Stadt: „Halten Sie ihre Mitarbeiter. Sie werden bald dringend benötigt. Gutes Personal findet man nicht von heute auf morgen.“

Keine Trinkgelder – das trifft besonders jüngere Mitarbeiter

Wobei die gegenwärtige Situation auch für die Mitarbeiter sehr schwierig sei: „Kurzarbeitergeld ist zwar gut, auch wenn es mit Einbußen verbunden ist. Doch Trinkgelder fließen während des Lockdowns natürlich keine. Das trifft besonders jüngere Mitarbeiter hart.“ Weymanns große Sorge: „Wer arbeitslos ist, muss nicht darauf warten, dass er wieder zurück in seinen alten Beruf findet. Er kann auch die Branche wechseln.“ In diesem Fall werde der Personalmangel in Hotels und Gaststätten größer sein als vor Ausbruch der Pandemie.

Dabei glaubte die Dehoga, einen großen Schritt vorangekommen zu sein. Denn die Stadt Braunschweig hat in die Johannes-Selenka-Schule investiert. Die Ausbildungsbedingungen im Gastgewerbe haben sich verbessert. Wobei Weymann sagt: „Auch die Ausbildung ist von der Pandemie betroffen. Es ist nicht richtig befriedigend, mit den Auszubildenden zu üben, wenn die Gäste fehlen.“