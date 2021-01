Braunschweiger Apotheken sind gerüstet für FFP2-Masken-Nachfrage

Medizinisch sollen sie nun sein, die Masken, die in Bus und Bahn und in Geschäften zu tragen sind. So hat es die Bund-Länder-Konferenz am Dienstag beschlossen. Ein Mund- und Nasenschutz aus Stoff reicht dort jetzt nicht mehr aus. Vielmehr sind OP- oder FFP2-Masken Pflicht. Wobei letztere als sicherer gelten.

Die 65 Braunschweiger Apotheken sind gerüstet für eine steigende Nachfrage. „Es sind ausreichend Kontingente vorhanden. Wir hatten genug Zeit, uns zu bevorraten”, erklärt Cathrin Burs, Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen und Inhaberin der Broitzemer Apotheke, auf Anfrage unserer Zeitung. Die Marktlage sei eine ganz andere als beim ersten Lockdown.

Dabei schwanken die Preise stark. Während die eine Innenstadt-Apotheke am Mittwochvormittag 4,95 Euro pro Stück verlangt, nehmen die Kollegen ein paar Schritte weiter nur 2,95 Euro.

Nicht länger als acht Stunden am Stück tragen

Die FFP2-Maske scheint ein besonders gutes Mittel zu sein im Kampf gegen die Pandemie. Es heißt, sie filtere bis zu 94 Prozent der Krankheitserreger aus der Luft, schütze Träger und Mitmenschen gleichermaßen. FFP steht für „filtering face piece”, also filterndes Gesichtsteil. Die Maske sollte nicht länger als acht Stunden am Stück getragen werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte die FFP2-Maske schon seit Montag für die besonders belasteten Regionen seines Bundeslandes zur Pflicht erklärt in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und Arztpraxen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Das Problem sind die Kosten: Die variieren je nach Anbieter zwischen 1 bis 7 Euro pro Stück. Im Durchschnitt sind die Masken für 3,50 Euro zu haben. Masken nach europäischer Norm haben eine CE-Kennzeichnung mit einer vierstelligen Nummer, die Rückschluss auf die Prüfstelle gibt. Produkte aus China sind mit KN95 gekennzeichnet.

Krankenkassen verschicken Coupons

Ins öffentliche Bewusstsein ist die Wirksamkeit der Maske Mitte Dezember vor allem durch die Verteilung kostenloser Exemplare an Menschen über 60 und Risikopatienten gerückt. Eine Aktion des Bundesgesundheitsministeriums. Vor den Apotheken hatten sich lange Schlangen gebildet, was zu einiger Kritik an der Maßnahme geführt hatte. Inzwischen verschicken die Krankenkassen Coupons an ihre Risikopatienten, mit denen diese einige Masken in den Apotheken abholen können. Die Lage hat sich entspannt.

„Wir sind stolz, diese Herkulesaufgabe der Verteilung im Dezember so gut gemeistert zu haben”, lobt Cathrin Burs die Mitarbeiter der Apotheken. Immerhin zählten in Deutschland 27 Millionen Menschen zur Gruppe der Risikopatienten. Den Apotheken komme in der Krise die wichtige Aufgabe zu, die Bevölkerung aufzuklären. „Viele Kunden nehmen unser Angebot zur Beratung dankbar an, auch Jüngere, die sich für ihre Angehörigen mit FFP2-Masken eindecken wollen.“

So funktioniert’s. Foto: Jürgen Runo

Kontaktloser Lieferservice

Die Apotheken könnten gewährleisten, dass die Kunden zertifizierte und damit sichere Masken bekämen. „Wir bringen die Masken auch gerne zu den Kunden nach Hause”, verweist Burs auf den kontaktlosen Lieferservice.

Die Bewältigung der Pandemie sei ein lernender Prozess, meint die Apothekerin. Und dazu gehöre auch der richtige Umgang mit der Maske. Herumgesprochen haben dürfte sich inzwischen, dass die Maske an den Schlaufen angefasst werden sollte und niemals an der Innenseite. Der Metallbügel ist über der Nase fest anzudrücken. Die Maske zwischendurch unter dem Kinn zu tragen ist extrem kontraproduktiv. Bestenfalls desinfiziert sich der Träger vor dem Auf- und Absetzen die Hände.

Backofen-Desinfizierung gilt nicht als zuverlässig

Da die Maske – eigentlich ein Einwegprodukt – eben nicht ganz billig ist, hat der Fachbereich Gesundheit der Fachhochschule Münster (www.fh-muenster.de) vor kurzem eine Studie zur Wiederverwertung der FFP2-Maske veröffentlicht. Demnach kann sie unter bestimmten Voraussetzungen für den Privatgebrauch mehrfach genutzt werden.

Das Fazit der FH: Wird die FFP2-Maske sieben Tage bei Raumluft getrocknet, ist sie nicht mehr belastet durch Bakterien und Viren. Praktischer Tipp der Fachhochschule: Sieben Nägel in die Wände schlagen – für jeden Wochentag einen. Daran die Maske eines jeden Wochentages aufhängen, so dass jede Maske sieben Tage Zeit hat, auszutrocknen. Am achten Tag kann somit beispielsweise die Montagsmaske wieder benutzt werden. Der Zyklus könne fünf Mal wiederholt werden, bis die Maske entsorgt werden sollte. Für diese Variante eigneten sich natürlich nur Masken, die nicht über Gebühr strapaziert worden seien.

Die Masken können auch bei Temperaturen von 80 Grad im Backofen desinfiziert werden. Die Methode gilt jedoch nicht als zuverlässig, da Backöfen nicht immer genau auf die angegebene Temperatur aufheizen.

„Offenbar viel Unkenntnis im Spiel“

Bezirksapothekerin Ines Eder, die die Einhorn-Apotheke in der Goslarschen Straße leitet, wünscht sich bei manchen Menschen mehr Umsicht im Umgang mit der Maske. „Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, sehe ich so viele Menschen, denen die Maske unter dem Kinn klebt, oder die ihre Masken in die Hosentaschen packen, wo sie möglicherweise tagelang stecken.” Noch immer sei offenbar viel Unkenntnis im Spiel.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Dabei sei das Tragen einer FFP2-Maske ein einfacher Schritt, die Pandemie zu bekämpfen. „Ich halte die FFP2-Maskenpflicht für effektiver als ein Ausgehverbot“, sagt Apothekerin Eder. Wenn auch noch vom Bund über die Finanzierung beraten werden müsste.

Auch am Arbeitsplatz ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen

Ihr dringender Appell: Auch Gewerbebetriebe sollten ihre Mitarbeiter besser über die Wirksamkeit und Umgangsweise der Masken informieren. In der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sei festgeschrieben, dass auch an Arbeits- und Betriebsstätten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sei – es sei denn, dass der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz eingenommen habe und das Abstandsgebot eingehalten werde. Arbeitgeber sind sogar berechtigt, das Tragen von FFP2-Masken vorzuschreiben, müssen sie dann aber auch kostenfrei zur Verfügung stellen.

„Mir scheint, dass noch immer nicht allen Menschen bewusst ist, dass wir die Pandemie nur aufhalten können, wenn wir uns konsequent an die Regeln halten. Dann hätte der Spuk ein Ende, und wir alle könnten wieder unsere Freiheit genießen”, so Eder.

Ein bayerischer Unternehmer hat inzwischen eine neuartige FFP2-Maske zum Patent angemeldet: Sie ist aus Stoff, hat austauschbare Vliesfilter und ist somit waschbar. Die Produktion sei günstiger und die Entsorgung umweltfreundlicher, wirbt er für sein Produkt. In der Tat: Die Bekämpfung des Virus ist ein steter Entwicklungsprozess.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick