Falscher „Microsoft-Mitarbeiter“ betrügt Braunschweiger (81)

Ein 81 Jahre alter Braunschweiger wurde am Mittwoch Opfer eines Trickbetrügers. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Täter am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und behauptet, dass der Rechner des 81-Jährigen Ziel eines Hacker-Angriffs geworden sei. Aus diesem Grund müssten nun umgehend weitere Maßnahmen ergriffen werden, so der Betrüger.

„Durch diese Täuschung und eine geschickten Gesprächsführung gelang dem Täter aus der Ferne der Zugriff auf den PC“, erläutert die Polizei. Er konnte dadurch an vertrauliche Daten gelangen und bekam sogar Zugriff auf das Online-Banking des Braunschweigers.

Unberechtigte Abbuchungen

Am Nachmittag stellte der 81-Jährige dann fest, dass es unberechtigte Abbuchungen in Höhe von mehreren Tausend Euro von seinem Konto gegeben hat. Er trennte daraufhin seinen Rechner vom Strom und vom Internet, ließ über seine Bank das betroffene Konto sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun in einem Verfahren wegen Ausspähen von Daten und Computerbetrug.

Die Polizei rät, keine sensiblen Daten am Telefon preiszugeben und im Zweifel stets eine Vertrauensperson oder die Polizei zurate zu ziehen.

