Mehr als 800 Menschen waren Ende November dem Aufruf des „Bündnis gegen Rechts“ gefolgt (Udo Sommerfeld am Mikrofon) und hatten vor der Synagoge gegen Hass und für Toleranz demonstriert. Die für diesen Abend angekündigte Demonstration der rechtsextremen Partei „Die Rechte“ war kurzfristig abgesagt worden.

„Bündnis gegen Rechts“ ruft zu Demo in Braunschweig auf

Unter dem Motto „Gegen Nazihetze und Coronaleugner*innen – Mit Solidarität durch die Pandemie“ will das Braunschweiger „Bündnis gegen Rechts“ am Samstag ab 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz eine Kundgebung veranstalten. Anlass sei eine Veranstaltung der Partei „Die Rechte“, die das Thema Pandemie zu instrumentalisieren versuche, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses.

„Seit Monaten melden sowohl die sogenannten Querdenker als auch die Partei ,Die Rechte’ regelmäßig Kundgebungen in Braunschweig an und versuchen, ihre Propaganda in die Öffentlichkeit zu tragen“, erläutert Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller.

„Ideologien salonfähig machen“

Die Pandemie werde von Verschwörungsideologen, Querdenkern, rechten Parteien einschließlich der AfD sowie extremen Rechten genutzt, um ihre Ideologien salonfähig zu machen und sich eine Meinungshoheit zu verschaffen, so Wertmüller. Die Folge seien Schulterschlüsse zwischen Pandemie-Leugnern, Impfgegnern, extremen Rechten, besorgten Bürgern und überzeugten Antisemiten.

Laut der Stadtverwaltung soll die Bündnis-Kundgebung mit 100 bis 150 Teilnehmern von 14 bis 20 Uhr stattfinden. Für diesen Zeitraum sind auch drei weitere Versammlungen vorgesehen – ebenfalls auf dem Bahnhofsvorplatz. Wie Stadtsprecher Rainer Keunecke auf Anfrage mitteilt, hat eine Privatperson von 14.30 bis 17.30 Uhr eine Versammlung mit rund 50 Teilnehmern zum Thema „Lockdown beenden – Existenzen retten“ angezeigt. „Diese Versammlung wurde auf eine stationäre Kundgebung beschränkt, ein Aufzug wurde verboten“, so Keunecke. „Daraufhin wurden zwei weitere Versammlungen angezeigt.“

„Die Rechte“ will gegen „Corona-Wahnsinn“ demonstrieren

Eine zweite Privatperson will von 16.30 bis 17.30 Uhr mit 50 bis 100 Teilnehmern zum Thema „Schluss mit der Seuchenhysterie“ demonstrieren. Als Standort sei der Burgplatz vorgesehen gewesen, doch die Verwaltung habe den Bahnhofsvorplatz als Versammlungsort festgelegt, sagt Keunecke.

Außerdem wurde für die Partei „Die Rechte“ (Kreisverband Einbeck / Northeim) eine Versammlung zum Thema „Gegen den Corona-Wahnsinn“ angezeigt. Diese sollte mit 40 bis 50 Teilnehmern auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz stattfinden, wurde von der Verwaltung aber ebenfalls auf den Bahnhofsvorplatz gelegt – von 18.30 bis 20 Uhr.

