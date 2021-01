Polizeidirektion Braunschweig: Spatenstich für Regionalleitstelle

Etliche moderne Regionalleitstellen sind landesweit schon am Start. Nur die zentrale Leitstelle in Braunschweig ließ lange auf sich warten. Doch jetzt nimmt das Vorhaben Gestalt an. Das Land hatte das Geld in den Haushalt eingestellt. Am Donnerstag setzten Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka und der Leiter des Staatlichen Baumanagements Braunschweig, Thomas Popp, den Spatenstich. Die neue regionalen Leitstelle entsteht auf dem Gelände der Polizeidirektion an der Friedrich-Voigtländer-Straße.

Künftig sollen dort die jährlich rund 209.000 eingehenden Notrufe für die gesamte Polizeidirektion Braunschweig angenommen und rund 170.000 Soforteinsätze koordiniert werden. Zur Polizeidirektion gehören die fünf Inspektionen in Braunschweig, Wolfsburg/Helmstedt, Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Gifhorn und Goslar.

Knapp 100 rund um die Uhr tätige Mitarbeiter

Moderne und einheitliche Leitstellentechnik Die Kosten für den Neubau beziffert die Polizei auf 3,7 Millionen Euro. Bisher werden in den umliegenden Polizeiinspektionen dezentrale Einsatzleitstellen betrieben – zum Teil mit veralteter Technik. Nun soll dies zentralisiert werden, mit einer direkten Verbindung zur Autobahnpolizei, zur Feuerwehr und zu den Rettungsleitstellen. Zudem führt das Land eine modernere und einheitliche Leitstellentechnik ein. Bisher hantieren die Beamten in den dezentralen Polizei-Leitstellen per Funk und Telefon, wechseln zwischen unterschiedlichen Bildschirmen. Künftig sollen sie per Headset und Touchscreen die Lage kontrollieren.

Wie die Polizeidirektion mitteilt, entstehen auf drei Ebenen 22 moderne Arbeitsplätze für die knapp 100 rund um die Uhr tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die Einrichtung einer Regionalleitstelle bietet in der alltäglichen Polizeiarbeit viele Vorteile“, so Pientka. „Wir ziehen die Kompetenzen unserer gut ausgebildeten Leitstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zusammen, die von modernster Technik und Softwareanwendungen unterstützt werden. Hiervon werden zukünftig die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region profitieren, wenn sie über den Polizeinotruf 110 schnelle Hilfe anfordern.“

Einsatzfähig ab Juli 2021

Der jetzige Bau ist eine Übergangslösung Die Polizeidirektion Braunschweig sei wesentlicher und nun letzter Bestandteil einer landesweiten Modernisierung des Notruf- und Einsatzmanagements in allen Polizeibehörden des Landes. Das Bauprojekt eines Neubaus sehe in der ersten Ausbaustufe die Bereitstellung einer voll funktionsfähigen vorläufigen Regionalleitstelle vor, um so die schnelle technische Anbindung an die neuen technischen Herausforderungen sicherzustellen. „Die Nutzung ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt“, sagt Pientka. „Parallel wird an der finalen Lösung für die Regionalleitstelle der Polizeidirektion Braunschweig weitergearbeitet.“

Wie Thomas Popp vom Staatlichen Baumanagement erläutert, hat man sich für eine Holzmodulbauweise entschieden, um eine schnelle Lösung für die Polizei zu ermöglichen. „Ich bin zuversichtlich, dass die neue Regionalleitstelle ab Juli 2021 einsatzfähig sein wird."