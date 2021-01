Impf-Appell aus Braunschweig: Vergesst die Arztpraxen nicht!

Einen Hilferuf an die Politik richtet der Braunschweiger Onkologe Dr. Oliver Marschal in der Debatte um die Verteilung des noch knappen Corona-Impfstoffes. Der niedergelassene Internist und Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Kreisstelle Braunschweig, sieht den Fokus der Verantwortlichen derzeit vor allem auf die Pflegeheime und Krankenhäuser gerichtet. Sein Appell: „Vergesst uns bitte nicht!“

Die Onkologie etwa stehe auf der Priorisierungsliste der Ständigen Impfkommission gleichrangig neben den Altenheimen oder den Notaufnahmen und Intensivstationen der Krankenhäuser. Doch sein Eindruck: Der politische Blick zentriere sich im Gesundheitssektor auf die Krankenhäuser.

80 Beschäftigte versorgen 6000 Krebspatienten im Quartal

Deutschlandweite Appelle der Dachverbände an die Politik seien bislang verhallt. „Dabei tragen wir die medizinische Versorgung zu mehr als 90 Prozent.“ Ein Beispiel: 80 Beschäftigte in onkologischen Praxen in Braunschweig behandelten pro Quartal 6000 Krebspatienten. „Wenn eine Praxis ausfällt, gibt es niemanden, der die Versorgung auffangen kann,“ mahnt Marschal.

„Hochgradig systemrelevant“ seien in diesen Praxen auch die medizinischen Fachangestellten, die extrem gute Arbeit leisteten. „Wir fangen hier jeden Tag die Ängste der Menschen auf.“ Auch die Angst vor Ansteckung mit dem Corona-Virus. Denn befinden sich Patienten in der Chemotherapie, bedeutet das: Ihr Immunsystem ist in dieser Behandlungsphase stark geschwächt, was das Virus für sie noch gefährlicher macht.

Dr. Oliver Marschal ist Vorsitzender der Kreisstelle Braunschweig der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Foto: Thomas Deutschmann

Bisher keine Impfungen in Arztpraxen

Ebenfalls in den neun großen Braunschweiger Abstrichpraxen sei das Personal bisher nicht geimpft. Gleiches gelte für 42 Ärztinnen und Ärzte, die über Verträge Bewohner in Seniorenheimen versorgten, für Palliativ-Teams, Hausärzte, Lungen- oder Hals-Nasen-Ohren-Ärzte.

Zum einen gehe es um den Schutz der Risikopatienten in den Arztpraxen. Zum anderen gehöre ein Großteil der Ärzte in der Region aufgrund ihres Alters selbst bereits zur Risikogruppe. „Viele, die täglich den Kopf hinhalten, sind über 55 Jahre alt.“

Marschal kennt die Antworten auf sein Anliegen bereits: Noch ist nicht genug Impfstoff verfügbar. Geduld ist nötig. „Aber wenn neuer Impfstoff ausschließlich an die Krankenhäuser gehen sollte, halte ich das für kritisch.“ Das richte sich nicht gegen die Kollegen in den Kliniken, betont der Braunschweiger KV-Vorsitzende. „Sie stehen genauso an der Front wie wir.“ Doch dürfe die Impfstrategie nicht den Kategorien stationär/ambulant folgen. Die Reihenfolge des Impfens müsse sich vielmehr an den jeweiligen Tätigkeitsgruppen orientieren: „Mit welchen Patienten haben die Gruppen zu tun, und wie dicht sind sie dran?“

„Dass wir alle geduldig sein müssen, ist klar. Aber wir brauchen in der Priorisierung eine transparente Vorgabe.“ Die Ungewissheit unter den Kollegen sei groß. Aus der Politik komme nichts zurück. Er fühle sich, sagt Marschal, „ein bisschen verzweifelt und hilflos“.

