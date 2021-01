4300 Braunschweiger haben bereits die Erstimpfung erhalten

Jeden Donnerstag kommt ein „Pizzakarton“ in der Stadthalle an, so nennen sie dort das Paket mit dem Impfstoff. 200 Ampullen waren bislang immer darin, das entspricht 1000 Dosen, die innerhalb einer Woche verspritzt werden müssen.

Foto: Peter Sierigk