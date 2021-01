Braunschweiger Schulmittelfonds finanziert Internetanschlüsse

Nicht alle Schüler können problemlos am Homeschooling, dem Schulunterricht zu Hause am Rechner teilnehmen. Um Lernmaterial herunterzuladen, an Videokonferenzen teilzunehmen oder Präsentationen zu erstellen, wird neben modernen Endgeräten auch ein häuslicher Internetanschluss mit entsprechenden Zugangsgeräten benötigt. Dieser ist aber nicht in allen Familien vorhanden. Deshalb öffnet die Stadt jetzt den Braunschweiger Schulmittelfonds für die Finanzierung von LTE-Routern und Bildungs-Flatrate-Verträgen.

In einer Pressemitteilung erläutert Christine Arbogast, Dezernentin für Soziales, Schule, Gesundheit und Jugend: „Schule ohne Internet funktioniert nicht mehr und stellt besonders Familien mit geringem Einkommen vor eine große Herausforderung. Hier brauchen viele Schülerinnen und Schüler noch Unterstützung. Fehlende Zugänge zu digitaler Teilhabe bewirken gleichermaßen eine fehlende soziale Teilhabe und verhindern chancengerechte Zugänge zur Bildung.“

Stadtverwaltung unterstützt die Schulen

Der Schulmittelfonds wurde vom Rat der Stadt im Jahr 2018 beschlossen. Schulen haben die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien ergänzend zu den Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Pakets (BuT) zu unterstützen. Gefördert werden Schulbedarf, Teilhabe an internen und externen Bildungsangeboten sowie Leistungen im Bereich der Ausstattung.

Die Schulen können nun LTE-Router und Verträge über kostengünstige Flatrate-Tarife bedarfsgerecht und schnell selbst beschaffen beziehungsweise abschließen. Die Stadtverwaltung unterstützt sie mit Informationen über die bestehenden Angebote der Telekommunikationsunternehmen und steht für Hilfestellungen bei der Beschaffung sowie bei technischen Fragen zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung. Die Schulen seien bereits informiert worden.

red