Eine Partie Blitzschach entschied über den Familiennamen

Viele Menschen verabschieden sich von ihrem Hobby, wenn sie heiraten. Die Zeit für die geliebte Freizeitbeschäftigung fließt fortan in gemeinsame Aktivitäten mit dem Partner. Bei Melanie und Nikolas Lubbe lief alles ganz anders. Beide vereinte schon immer eine Passion: Schach. Seit rund sechs Jahren wohnt das Ehepaar nun schon in Braunschweig. Doch wer glaubt, dass beide ihre Abende regelmäßig mit direkten Duellen füllen, der irrt.

Extrem ehrgeizig sei seine Frau, sagt Nikolas Lubbe. Und dieser Ehrgeiz hat ihr einige Erfolge eingebracht. Die gebürtige Leipzigerin, die schon mit vier Jahren von ihren Eltern in das Spiel eingeführt wurde, machte sich in der Szene deutschlandweit einen Namen. Sie sahnte früh im Jugendbereich ab, spielte bereits mit zehn Jahren erstmals international. Später wurde sie Frauen-Nationalspielerin, trat bei internationalen Schacholympiaden an. Noch heute gehört die 30-Jährige dem erweiterten Bundeskader an.

Aber Spiele gegen ihren Mann? Besser nicht. Denn der ist auch stark. Nikolas Lubbe ist mehrfacher Landesmeister und trägt den Titel „Internationaler Meister“. Hart umkämpfte Duelle gegeneinander könnten die Atmosphäre leicht vergiften.

Duelle bei Turnieren nicht immer zu vermeiden

Und so blieben die einzigen Aufeinandertreffen am Schachbrett jene bei Turnieren. Denn dort lässt es sich nicht immer vermeiden. Das war schon so, bevor beide ein Paar wurden. Danach tat es der Beziehung nicht immer gut. „Ich kann mich noch an ein Turnier in Dänemark erinnern. Da hatte ich meine Frau besiegt. Auf der Rückfahrt war es verdammt still im Auto“, erzählt Nikolas Lubbe lachend.

Einmal allerdings ließen sich beide auf eine ganz besondere Partie ein. Denn vor ihrer Hochzeit im Dezember 2015 fiel die Entscheidung für den künftigen gemeinsamen Nachnamen schwer. Der Ausweg: eine einzige Partie Blitzschach. „Das war im Nachhinein vielleicht nicht die schlauste Idee“, sagt Melanie Lubbe heute. Denn sie verlor das Spiel knapp und damit auch ihren Mädchennamen „Ohme“, unter dem sie in der Sportart zuvor viele Titel gewonnen hatte.

Das Ehepaar vermeidet direkte Duelle, wenn es geht. Foto: Privat

Live-Kommentierungen von WM-Partien

Statt sich untereinander zu messen, ziehen die beiden Eheleute heute lieber gemeinsam an einem Strang. Beide treten im Ligabetrieb für die Schachfreunde Neuberg in Hessen an. Die Spiele an den Wochenenden werden somit nicht selten zu einem gemeinsamen Familienausflug.

Zudem gründeten beide zusammen mit einem weiteren Mitstreiter die Online-Schachakademie chessemy. In ihrer Wohnung in der Braunschweiger Nordstadt haben die Lubbes ein Aufnahmestudio eingerichtet, um dort entsprechende Videokurse zu produzieren. Auch für Live-Kommentierungen von WM-Partien wurden beide schon von einem Internet-Schachportal gebucht.

Lob für Netflix-Serie „Das Damengambit“

Ansonsten verbringen beide ihre Freizeit auch gerne mal ohne ein kariertes Spielfeld. Beide powern sich beim Sport aus – sie nach einem harten Arbeitstag als Personalreferentin eines IT-Unternehmens, er als Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Unternehmensjurist. Die erfolgreiche Netflix-Serie „Das Damengambit“ schauten beide gemeinsam auf dem Sofa und kamen zu dem gleichen Urteil wie viele aus der Schach-Szene: Wohl kaum einmal wurden Schachszenen und Turnieratmosphäre so realitätsnah auf den Bildschirm gebracht wie hier. Nur der ungebremste Aufstieg eines Wunderkinds verlaufe in der wirklichen Welt vermutlich anders, meint Melanie Lubbe. Mit der Protagonistin habe sie mitfühlen können. Denn auch sie selbst musste sich einen Platz in einem traditionell männerdominierten Sport erobern.

Für sich einnehmen konnte sie schließlich auch das Herz ihres heutigen Partners – direkte Duelle müssen da nun wirklich nicht sein. Aber wer weiß. Vielleicht kommt ja irgendwann Nachwuchs. Und wenn sich beide dann bei der Namensgebung nicht einig sind, könnte eine Partie Blitzschach erneut der Ausweg sein.