Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW in Braunschweig

In der Schöttlerstraße im Westlichen Ringgebiet wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Audi beschädigt. Laut der Polizei haben Unbekannte einen Gegenstand auf die Windschutzscheibe geworfen, so dass diese splitterte. Außerdem wurden alle vier Reifen zerstochen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

„Da es sich um den PKW der Lebensgefährtin eines Angehörigen der hiesigen rechten Szene handelt, wird von einer politisch motivieren Tat ausgegangen“, teilt die Polizei mit. Der Staatsschutz ermittele nun wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei ruft Zeugen auf, die am 4. Februar zwischen 2 und 4 Uhr im Bereich der Schöttlerstraße auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden.

Staatsschutz ermittelt in weiteren Fällen

Schon im Januar gab es ähnliche Vorfälle, bei denen die Polizei Täter aus dem linken Spektrum vermutet: Damals wurde innerhalb weniger Tage ein weißer Hyundai zweimal beschädigt – einmal an der Kurt-Schumacher-Straße, das andere mal auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mitgaustraße Ecke Mittelweg. Es handelte sich laut Polizei um das Auto der Lebensgefährtin des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Braunschweig-Hildesheim der Partei „Die Rechte“.

Wenige Tage später wiederum wurde ein Transporter des Verbands „Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken“ in der Goslarschen Straße im Westlichen Ringgebiet beschädigt. Dabei hieß es seitens der Polizei, dass ein Zusammenhang mit den zuvor stattgefundenen Versammlungen der Partei „Die Rechte“ und der Gegendemo des „Bündnisses gegen Rechts“ nicht ausgeschlossenen werden könne. Auch hier ermittelt das Fachkommissariat für Staatsschutz.

red