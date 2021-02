In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Bienroder Weg in Kralenriede ein VW-Transporter aufgebrochen. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer ihn am Freitagabend abgestellt und verschlossen. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass es aufgebrochen worden war.

Von der Ladefläche haben die Täter rund ein Dutzend hochwertiger Elektrowerkzeuge entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerem Diebstahl.

red