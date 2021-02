Neuer Hochwasserschutz für Braunschweig

Ein mobiler Deich im Einsatz – hier in Wolfenbüttel.

Braunschweig. Die Stadt investiert in Hochwasserschutz: Sie kauft für rund 300.000 Euro ein neues mobiles Schutzsystem.

Zum Schutz der Innenstadt vor Hochwasser kauft die Stadt Braunschweig ein mobiles Schutzsystem. Es ist Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes. Das teilte die Stadt jetzt mit. Der Verwaltungsausschuss habe dafür den Zuschlag erteilt.

Geliefert wird bis Mitte des Jahres

Das Schlauchsystem soll demnach bis Mitte des Jahres geliefert werden. Es besteht im Prinzip aus einem Schlauch, der ausgerollt und mit Wasser gefüllt wird und so eine Barriere gegen heranströmendes Hochwasser bildet. Das System ersetzt die Methode, Sandsäcke aufeinander zu schichten. Das Schlauchsystem kann auf der Hochwasserverteidigungslinie Innenstadt - dem Fußweg vom Europaplatz bis zum Lessingplatz entlang Kalenwall und Bruchtorwall - einfach und schnell aufgebaut werden.

Bei massiver Überflutung wären Sachschäden in Höhe von 23 Millionen Euro zu erwarten

Die Innenstadt wird laut Verwaltung bei einem Hochwasser bedroht, das statistisch einmal in 100 Jahren eintritt (HQ 100). Bei einer massiven Überflutung sind direkte Sachschäden in Höhe von mindestens 23 Millionen Euro zu erwarten. Das Schlauchsystem könne dieses Szenario abwenden. Finanziert wird es fast komplett aus investiven Eigenmitteln des Fachbereichs Umwelt aus der Projektmaßnahme „Altlast Feldstraße“ in Höhe von 300.000 Euro. Visualisierungen auf www.mobildeich.de.

red