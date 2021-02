Carsten Ueberschär, Botschafter des Kindernetzwerks United-Kids-Foundations und Leiter der Direktion Braunschweig bei der Volksbank BraWo, gratulierte der Klasse 3.1 auf dem Schulhof und überreichte Lehrerin Patrizia Bathge von der OGHS Pestalozzistraße die Urkunde und das Preisgeld in Höhe von 150 Euro.

Braunschweig. Die Kinder der Klasse 3.1 liefen in einer Woche insgesamt 1894 Kilometer. Damit setzten sie sich gegen 85 Klassen aus der gesamten Region durch.

Grundschule Pestalozzistraße in Braunschweig gewinnt Wettbewerb

Mehr als 400 Kilometer in einer Woche zu Fuß zurücklegen, das war das Ziel der zweiten Bewegungs-Challenge des interaktiven Schritte-Wettbewerbs „step BraWo“. Die Fußballerinnen des amtierenden deutschen Meisters VfL Wolfsburg stellten mehr als 1600 Grundschulkindern der 32 teilnehmenden Grundschulen im Großraum Braunschweig-Wolfsburg diese Aufgabe für die Schulwoche vom 25. Januar bis 1. Februar. Wie die Volksbank mitteilt, setzte sich mit 1894 zurückgelegten Kilometern die Klasse 3.1 der Offenen Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße gegen 85 Klassen durch.

Anna Blässe und Joelle Wedemeyer vom VfL Wolfsburg hatten die Kinder per Videobotschaft herausgefordert: „Für das Auswärtsspiel zum SV Werder Bremen sind wir insgesamt 400 Kilometer mit dem Bus unterwegs. Schafft ihr es in der Klasse, den Weg hin und zurück innerhalb von einer Woche nachzulaufen? Macht euch auf etwas gefasst. Ihr seid gut drauf und wir sind sehr gespannt, ob ihr mehr als 400 Kilometer schafft. Jetzt seid ihr dran. Legt los und zeigt es uns!“ Trotz der coronabedingten Einschränkungen beim Schulbetrieb sammelten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3.1 innerhalb der Woche insgesamt mehr als 4,2 Millionen Schritte.

Jedes Kind hat rund 111 Kilometer in einer Woche geschafft

Carsten Ueberschär, Botschafter des Kindernetzwerks United-Kids-Foundations und Leiter der Direktion Braunschweig bei der Volksbank BraWo, überreichte das Preisgeld in Höhe von 150 Euro und die Siegerurkunde. Da jeweils nur die Hälfte der Klasse am Präsenzunterricht teilnehmen darf, besuchte er die Klasse an zwei Tagen auf dem Schulhof und gratulierte den Kindern.

„Obwohl ein Teil der Kinder jeweils im Homeschooling ist, hat im Durchschnitt jeder von ihnen rund 111 Kilometer in einer Woche zurückgelegt. Das ist unglaublich und einfach grandios. Es zeigt uns, dass ,step BraWo’ auch in diesen herausfordernden Zeiten zu sportlichen Aktivitäten animiert und wichtiger denn je ist“, so Ueberschär bei der Übergabe des Preisgeldes, das für die Klassenkasse bestimmt ist.

Stellvertretend für die Klasse 3.1 nahm Patrizia Bathge von der OGHS die Urkunde und das Preisgeld in Empfang und zeigte sich begeistert von dem Engagement der Schülerinnen und Schüler: „Sie haben bei der Challenge alles gegeben, einen ganz tollen Teamgeist entwickelt und sich gegenseitig motiviert. Darüber freuen wir als Schule uns sehr und sind stolz auf die Kids. Mit step BraWo werden die Kinder angespornt, sich zu bewegen, in der Schule und auch in der Freizeit. Das ist einfach klasse.“

Die Teilnehmer erhielten Fitnessarmbänder

Der interaktive Schritte-Wettbewerb step der Cleven-Stiftung Deutschland zielt darauf ab, Kinder der dritten und vierten Klasse zu mehr Bewegung und zu einem aktiveren Lebensstil zu motivieren. Dafür wurden im Rahmen von „step BraWo“ mehr als 1600 Grundschülerinnen und Grundschüler in der BraWo-Region mit Fitnessarmbändern ausgestattet. Diese messen die körperliche Aktivität in Form zurückgelegter Schritte, die die Kinder eigenständig über die Website www.step-brawo.de auslesen können. Dort werden die gesammelten Schritte anonymisiert auf einem virtuellen „Klassenschrittkonto“ zusammengetragen. Im Rahmen des Schritte-Wettbewerbs treten sie im Klassenverbund gegen andere Klassen der BraWo-Region sowie gegen die Klassen des bundesweiten step-Projektes an. Bundesweit nehmen insgesamt 4987 Schülerinnen und Schüler in 260 Klassen von 85 Grundschulen teil.

Um den Wettbewerb fair zu gestalten und auch kleinen Klassen eine Siegchance zu ermöglichen, werden die gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Schüleranzahl mit einer Formel in Scoring-Punkte umgerechnet, anhand derer die Ergebnistabelle geführt wird. Die Klasse mit den meisten Scoring-Punkten gewinnt.

Folgende Schulen aus Braunschweig sind beim Bewegungs-Wettbewerb dabei: OGS Rühme, OGHS Pestalozzistraße, Grundschule Waggum, KOGS Gartenstadt, Grund- und Hauptschule Rüningen, Grundschule Heidberg mit Förderklassen Sprache, Hans-Georg-Karg-Grundschule, Grundschule Timmerlah, Grundschule Schunteraue, Grundschule Isoldestraße.

Bewegungsempfehlung: mindestens 60 Minuten körperliche Aktivität am Tag

Laut der Volksbank erreichen nur jedes fünfte Mädchen und jeder dritte Junge im Alter von sieben bis zehn Jahren die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität am Tag. Die Folgen sind unter anderem Haltungsschäden und Herz-Kreislauf-Schwäche, aber auch Konzentrationsmangel und Probleme beim Stressabbau.

„step“ wurde im Auftrag der Cleven-Stiftung vom Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Froböse (Deutsche Sporthochschule Köln) gemeinsam mit der planero GmbH (Projektumsetzer der Cleven-Stiftung) und der Denkfabrik fischimwasser GmbH entwickelt. 2019 wurde step im Rahmen von United-Kids-Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, in die Region Braunschweig-Wolfsburg geholt und als zusätzlicher regionalen Wettbewerb innerhalb des bundesweiten step-Projektes installiert.

red