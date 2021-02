Drei neue Autobahnbrücken am Kreuz Braunschweig-Süd

Das Foto entstand am Samstagnachmittag: Die erste Behelfsbrücke ist bereits verankert, die zweite hängt noch in der Luft. Die dritte soll in der Nacht zu Sonntag folgen. Bis Montagmorgen um 5 Uhr ist die A39 am Kreuz Braunschweig-Süd voll gesperrt.