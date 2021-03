Unbekannte erbeuten von Braunschweiger Seniorin 20.000 Euro

Unbekannte haben durch einen sogenannten Schockanruf von einer 92-jährigen Braunschweigerin rund 20.000 Euro erbeutet. Die Frau erhielt den Anruf nach Polizeiangaben am Donnerstag in der Südstadt. Ein Unbekannter hatte sich demnach zunächst am Telefon als Sohn der 92-Jährigen ausgegeben.

Vorgegeben wurde ein Unglücksfall des Sohnes

Nachdem er einen Unglücksfall des Sohnes inszeniert habe, habe sich anschließend noch eine falsche Polizeibeamtin gemeldet bei der Frau. Diese habe dazu aufgefordert, rund 20.000 Euro an eine weitere Person zu übergeben. Mit dem Geld solle dem Sohn geholfen werden, damit dieser nicht ins Gefängnis komme. Das Geld habe die Seniorin daraufhin von ihrer Bank abgehoben. Auf dem Weg zum vereinbarten Übergabeort sei sie am Dachsweg von einem Mann abgefangen worden, der ihr den Umschlag mit dem Bargeld abgenommen habe.

Kriminaldauerdienst sichert Spuren

Wenig später habe die Rentnerin ihren echten Sohn angerufen, wodurch der Betrug aufgedeckt und die Polizei informiert worden sei. Beamte des Kriminaldauerdienstes hätten Spuren gesichert und die Geschehnisse protokolliert. Die Polizei ermittele nun wegen Trickbetruges.

Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und 150 Zentimeter groß sein und dunkle Augen haben. Er habe eine rechteckige schwarze Brille getragen, eine braune Schiebermütze und eine dunkle Popeline-Jacke.

Hinweise: (0531) 4762516.

red