Tödlicher Unfall im Parkhaus der Braunschweiger Stadthalle

Der Unfall ereignete sich in der Einfahrt zum Parkhaus.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr am Parkhaus der Stadthalle. Eine 78-jährige Frau war mit ihrem Mann (81) zum Impfzentrum gefahren. Als sie an der Einfahrt zum Parkhaus ein Ticket ziehen wollte, kam sie versehentlich aufs Gaspedal – das Auto durchbrach die Schranke und prallte frontal gegen eine Wand.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau dabei im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb sie noch an der Unfallstelle. Ihr Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seelsorger kümmerten sich um ihn.

red