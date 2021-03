Sperrung der B4 im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd ab Freitagabend

Braunschweig. Bis Montagmorgen werden die drei Behelfsbrücken an Straßen und Gleise angebunden. Der Verkehr aus Richtung Bad Harzburg wird weiträumig umgeleitet.

Ende Februar wurden die drei Behelfsbrücken eingesetzt – jetzt werden sie an die Straßen angebunden.

Im Zuge des Brückenneubaus am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd wurden Ende Februar drei Behelfsbrücken über die A 39 eingesetzt. Über sie soll der Verkehr auf der Wolfenbütteler Straße bis Ende 2023 umgeleitet werden, bis die neue Autobahnbrücke fertig ist. An diesem Wochenende gilt es nun, die Behelfsbrücken an die Straßen und die Straßenbahngleise anzubinden.

Dies geht erneut mit Sperrungen einher: Von Freitag, 26. März, 20 Uhr, bis Montag, 29. März, 5 Uhr, wird die B 4 (Wolfenbütteler Straße) in Fahrtrichtung Stadtmitte und in Fahrtrichtung Süden (und Richtung Kassel auf die A 39) im Autobahnkreuz für den Straßenverkehr gesperrt. Für den Nahverkehr wird eine Umleitung über die Abfahrt an der Salzdahlumer Straße eingerichtet.

Verkehr aus Richtung Bad Harzburg wird weiträumig umgeleitet

Der Verkehr aus Richtung Bad Harzburg kommend wird weiträumig an der Anschlussstelle Wolfenbüttel Nordwest über die U23 umgeleitet. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, betrifft die Sperrung auch die Abfahrt von der A 39 aus Wolfsburg kommend in Fahrtrichtung Zentrum. Die Abfahrt von der A 36 aus Bad Harzburg kommend in Fahrtrichtung Wolfsburg (A 39) bleibt für den Verkehr geöffnet.

Drei neue Autobahnbrücken am Kreuz Braunschweig-Süd

Ab Freitag, 19 Uhr, wird auch die Zufahrt von der Leipziger Straße auf die Wolfenbütteler Straße in Fahrtrichtung Stadtzentrum gesperrt. Diese Sperrung bleibt dauerhaft bis zur Fertigstellung der neuen Brücken bis Ende des Jahre 2023 bestehen. Die Umleitung erfolgt über den Sachsendamm. Mit Behinderungen ist bereits am Freitagnachmittag zu rechnen.

