Braunschweig. Drei Männer haben sich an einer Supermarktkasse in der Weststadt geprügelt. Die Polizei fragt nun: Wer hat etwas beobachtet?

Braunschweiger Polizei sucht Zeugen für Prügelei an Kasse

Zeugen für eine Prügelei an einer Supermarktkasse sucht die Polizei. Wie die Beamten berichten, ereignete sich der Vorfall bereits am 3. April gegen 21.45 Uhr in der Elbestraße.

Die Ursache der Auseinandersetzung ist unklar

Drei Männer im Alter von 21, 23 und 34 Jahren hatten sich mit Fäusten und auch mit Gegenständen attackiert. Die Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon. Die Ursache des Streites sei noch unklar. Hinweise: (0531) 476-3515.

red