Schwertransport bringt Teil für Braunschweiger Biomasse-Kessel

Für den Ausstieg aus der Energieerzeugung mit Kohle ist in der Nacht zu Freitag das größte Bauteil des neuen Biomasse-Kessels per Schwerlasttransport vom Braunschweiger Hafen zum Heizkraftwerk Mitte von BS Energy transportiert worden. Dafür war es beispielsweise notwendig, die Oberleitungen der Straßenbahn an der Hamburger Straße abzubauen, teilt BS Energy mit.

Gebaut wurde das Teilstück des Kessels in Finnland

Der Transport des 8,4 Meter langen, 5,2 Meter breiten und 5,9 Meter hohen Bauteils mit einem Gewicht von 39 Tonnen startete demnach bereits am 2. Februar beim Hersteller Valmet in Finnland und musste aufgrund der zwischenzeitlichen Kälte und nicht befahrbarer Schifffahrtswege pausieren. Am 1. März sei der so genannte Loop Seal im Braunschweiger Hafen entladen.

„Dieses Bauteil ist das Herzstück des im Bau befindlichen Biomasse-Heizkraftwerks, das gleich nach seiner Ankunft am Heizkraftwerk Mitte an Ort und Stelle auf dem vorgesehenen Platz aufgestellt wird“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bis Ende 2022 will BS Energy aus der Energieerzeugung mit Steinkohle aussteigen

Zum Hintergrund: Mit einem „flexiblen und nachhaltigen Kraftwerkskonzept“ steige BS Energy bis Ende 2022 aus der Energieerzeugung mit dem fossilen Brennstoff Steinkohle aus. Dieses Konzept bestehe aus vier Teilen: den Hauptbestandteilen Biomasse-Heizkraftwerk mit dem Hauptbrennstoff Altholz und Gasturbinen-Heizkraftwerk; darüber hinaus gehörte die bestehende Gas- und Dampfturbinen-Anlage ebenso zum Konzept sowie ein neu zu errichtender Elektrokessel, um Überschussstrom zur Wärmeerzeugung zu nutzen.

red