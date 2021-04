Gedenken an die Corona-Toten in Braunschweig

Foto: Bernward Comes

In der St. Martinikirche hielt Propst Lars Dedekind am Sonntag einen Gedenkgottesdienst. Im gesamten Stadtgebiet läuteten um 12 Uhr Kirchenglocken.

Braunschweig. 161 Menschen sind in Braunschweig bislang an Corona gestorben. In der Martinikirche sprachen Propst Lars Dedekind und Oberbürgermeister Markurth.