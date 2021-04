Motorradunfall in Altenau - Braunschweiger schwer verletzt

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Dienstag auf der Bundesstraße 498 zwischen Altenau und Dammhaus gekommen, wie die Polizei Goslar mitteilt. Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Braunschweig war mit seinem Motorrad Suzuki auf der B498 in Richtung Dammhaus unterwegs. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Skoda und stieß mit ihm frontal zusammen. Der Motorrad-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

12.000 Euro Schaden entstanden

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 12.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

