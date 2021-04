Ab Samstag wieder Terminshopping in Braunschweig möglich

Braunschweig. Die Inzidenz lag am Freitag unter 100. Daher gilt die Bundes-Notbremse nicht. Lockerungen in Schule und Kita sind frühestens ab Mittwoch möglich.

Die Lage ist vertrackt. Am Donnerstag und am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Braunschweig laut dem Robert-Koch-Institut erstmals wieder unter dem Grenzwert von 100. Das bedeutet, die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes (Notbremse), die grundsätzlich an diesem Samstag in Kraft tritt, gilt aktuell NICHT in Braunschweig.

Wie die Stadtverwaltung am späten Freitagabend erläuterte, ist die Notbremse nur dort anzuwenden, wo die Inzidenz am 21., 22. und 23. April, also Mittwoch, Donnerstag und Freitag, über dem Wert von 100 lag.

Wichtig: Ab sofort zählt allein die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Inzidenz, nicht mehr die des Landesgesundheitsamtes. Das RKI wies gestern einen Wert von 95,8 für Braunschweig aus.

Für alle Kommunen mit Inzidenzen unter 100 gilt weiterhin das Landesrecht. Das Land hat seine entsprechende Verordnung aktualisiert, sie tritt heute in Kraft. Teilweise sieht sie strengere Regeln als der Bund vor, obwohl es um niedrigere Inzidenzen geht. Die Kategorie einer „Hochinzidenzkommune“ gibt es in der Verordnung nicht mehr, weil Kommunen über der Inzidenz von 100 unter die „Notbremse“ fallen.

In Braunschweig gilt zunächst keine Ausgangssperre

Für Braunschweig heißt das konkret: „Es gelten wieder die Regelungen von vor einigen Wochen, als die Stadt ebenfalls eine Inzidenz von unter 100 hatte“, so die Stadtverwaltung.

Zusammenkünfte sind nur mit den Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt zulässig, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahren nicht einzuberechnen sind.

Für den Einzelhandel gilt Terminshopping (Click & Meet). Dabei muss KEIN negativer Schnelltest vorgelegt werden. Dies ist erst im Rahmen der Notbremse vorgesehen, also dann, wenn die Inzidenz über 100 steigen sollte. Es gibt auch keine Verpflichtung, die Luca-App zu nutzen, wie dies im Rahmen des geplanten Modellprojektes vorgesehen wäre. Allerdings können Läden und Kunden die App auf freiwilliger Basis einsetzen. Dies ermöglicht dem Gesundheitsamt im Infektionsfall eine direkte Nachverfolgung der Kontakte.

Museen können wieder mit Terminvereinbarung öffnen. Der Zoo darf geöffnet bleiben.

Es gibt bis auf Weiteres KEINE Ausgangssperre. Diese würde erst im Rahmen der Notbremse ab einer Inzidenz von 100 in Kraft treten.

Schulen und Kitas müssen sich noch gedulden

Für Schulen und die Kindertagesbetreuung gelten abweichende Regelungen. Eine Übergangsregelung sieht laut der Stadtverwaltung vor, dass die derzeitigen Beschränkungen aufgrund der bisherigen Hochinzidenz zunächst weiter gelten, bis die Allgemeinverfügung aufgehoben wird. „Dies ist frühestens nach fünf Tagen mit einer Inzidenz unter 100 möglich“, so die Stadt. Das heißt: Auch zum Wochenbeginn bieten die Kitas nur Notbetreuung an. In den Schulen gilt der Wechselunterricht weiterhin nur für Grundschulen, Förderschulen und Abschlussklassen, alle anderen sind im Homeschooling.

„Die neuen Regelungen sehen vor, dass die Tatsache, dass die Kommune an drei Tagen über beziehungsweise an fünf Tagen unter 100 liegt, per Allgemeinverfügung bekannt gemacht werden muss“, erläutert die Stadtverwaltung. Dabei hat die Stadt anders als bisher keinen Abwägungsspielraum mehr, indem sie beurteilt ob die Inzidenz stabil unter oder über 100 liegt. Es zählen nur noch die entsprechenden Tage, dann müssen die jeweiligen Regeln sofort umgesetzt werden.

Die derzeitigen Festlegungen könnten sich frühestens ab Montag ändern: „Entweder weil die Zahlen ab Samstag und bis einschließlich Montag wieder über 100 liegen, oder weil sie an fünf Tagen unter 100 lagen“, so die Stadt. „In letzterem Fall würde nach Landesrecht für alle Schulen wieder das Wechselmodell gelten, für die Kitas würde der eingeschränkte Regelbetrieb wieder möglich sein. In beiden Fällen müssten die Veränderungen jedoch mit Allgemeinverfügung bekannt gemacht werden und könnten dann jeweils erst ab Mittwoch gelten.“

Unterschiede zwischen Zahlen von RKI, Land und Stadt

Die Zahlen des RKI weichen zum Teil deutlich von den städtischen und auch den Landeszahlen ab. Das hängt laut der Stadt damit zusammen, dass das RKI gemeldete Fälle im Nachhinein bestimmten Tagen zuordnet, etwa dem Tag des positiven Testergebnisses. Das Gesundheitsamt dagegen meldet Fälle nach Meldung bei der Behörde, unabhängig davon, wann der Fall festgestellt wurde oder wann eine Person angegeben hat, dass sie Symptome entwickelt hat. „Dies führt zu abweichenden Werten bei der Inzidenz und bei den RKI-Zahlen auch zu Nachkorrekturen.“ Da die Zahlen des RKI maßgeblich sind, wird die Stadt künftig keine eigenen Zahlen mehr veröffentlichen.

