Einbrecher bedroht und schlägt 57-jährige Braunschweigerin

Ein Einbrecher hat am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr die Mieterin einer Wohnung geschlagen. Wie die Polizei berichtet, drang der Täter über den Balkon in die Wohnung der 57-Jährigen an der Köslinstraße ein. Als er im Schlafzimmer auf die Frau traf, habe er sie bedroht und geschlagen. Der Braunschweigerin sei es gelungen, sich im Schlafzimmer einzuschließen und über ein Fenster zu flüchten. Der Täter habe Geld genommen und sei dann geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung habe keinen Erfolg gehabt.

Die Frau blieb nahezu unverletzt, berichtet die Polizei. Sie habe den Täter als 20 bis 30 Jahre alt, schlank und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben, Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover und eine enge Hose getragen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise: (0531) 476-2516.

red