Polizei stoppt Drängler (19) auf der A39 in Salzgitter

Am Freitagmittag um 12.30 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen die Autobahn A 39 in Richtung Salzgitter. In Höhe der Ausfahrt Rüningen-Nord bemerkte er nach Polizeiangaben, wie ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen von hinten angefahren kam. Auffällig an dem Pkw sei gewesen, dass im Kühlergrill rot und blau blinkende LED eingebaut worden waren.

Bedrängter Autofahrer alarmiert Polizei

Aufgrund der Geschwindigkeit und des rot-blauen Blinklichts fühlte sich der bedrängte Fahrer genötigt, dem Drängler Platz zu machen, und fuhr auf den rechten Fahrstreifen. Und er informierte die Polizei. In Salzgitter, in der Hans-Birnbaum-Straße, wurde dieser Pkw von der Polizei kontrolliert.

Die Polizei stellte einen 19 Jahre alten Fahrer fest, der an seinem Mercedes das Blinklicht eingebaut hatte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Amtsanmaßung ein. Die Polizei bittet Personen, die den Pkw ebenfalls wahrgenommen haben und möglicherweise ebenfalls von diesem genötigt worden sind, sich unter (0531) 4763715 bei der Autobahnpolizei in Braunschweig zu melden.

