Fahrrad-Demo am 5. Juni - Start in Braunschweig. Video: Cornelia Steiner

Fahrrad-Demo am 5. Juni - Start in Braunschweig. Video: Cornelia Steiner

Sa, 05.06.2021, 11.20 Uhr

Unter dem Motto „Wald statt Asphalt“ findet am Samstag, 5. Juni, eine große Fahrrad-Demonstration in unserer Region statt. In Braunschweig und Wolfsburg sowie auf etlichen Kreis- und Landesstraßen dazwischen wird es deshalb zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. V