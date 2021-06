Bordell in Braunschweig

Die geplante Ansiedlung eines Bordell-Betriebs Ecke Berliner Straße/Petzvalstraße hat für viel Protest gesorgt – nun ist es amtlich. Ein Bordell ist an dieser Stelle nicht zulässig.

Das geplante Bordell an der Berliner Straße in Gliesmarode darf dort nicht entstehen. Die entsprechende Verordnung ist seit Mittwoch in Kraft.