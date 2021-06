Braunschweig. Betroffen durch die Arbeiten an der Fahrbahndecke im Magnitorwall und in der Saarbrückener Straße sind der Kraftfahrzeugverkehr sowie der ÖPNV.

An gleich zwei Orten in Braunschweig müssen sich die Bürger wegen Bauarbeiten auf Behinderungen einstellen.

Baustellen in Braunschweig Vollsperrungen ab Freitag wegen Baustellen in Braunschweig

In der kommenden Woche wird die Fahrbahndecke des Magnitorwalls im Bereich des St.-Nicolai-Platzes und der Kreuzung Museumstraße saniert. Die Arbeiten sind von Montag, 21. Juni, ab 7 Uhr bis Mittwoch, 23. Juni, um 18 Uhr geplant, schreibt die Stadt.

Der Bauabschnitt im Magnitorwall muss bis zur Georg-Eckert-Straße über den gesamten Zeitraum für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt werden, die Grundstücke sind aber erreichbar. Von der Museumstraße kann stadteinwärts nur in den Magnitorwall Richtung Leonhardstraße abgebogen werden, da der Kreuzungsbereich zur Georg-Eckert-Straße auch Baubereich ist.

Die Umleitung aus Richtung Steinweg erfolgt über die Jasperallee zum Altewiekring. Stadteinwärts wird der Kraftfahrzeugverkehr über den Altewiekring und St. Leonhard, weiter über die Ottmerstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Auguststraße und Stobenstraße zum Bohlweg umgeleitet.

ÖPNV wegen Arbeiten an einer Weiche bereits ab Samstag betroffen

Aufgrund von Bauarbeiten an einer Weiche kommt es rund um die Haltestelle „John-F.-Kennedy-Platz“ bereits am Wochenende des 19. und 20. Juni zu Veränderungen im Betrieb der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Die Tramlinien 1 und 2 können die Haltestelle „John-F.-Kennedy-Platz“ ab Samstag, 19. Juni, (Betriebsbeginn) bis einschließlich Sonntag, 20. Juni, (Betriebsende) in beiden Fahrtrichtungen nicht bedienen und werden zwischen „Hauptbahnhof“ und „Rathaus“ über die Leonhardstraße und die Georg-Eckert-Straße umgeleitet. Sie halten zusätzlich an den Haltestellen „Willy-Brandt-Platz“, „St. Leonhard (Stadthalle)“, „Am Magnitor“, „Museumsstraße“ und „Georg-Eckert-Straße“, nicht jedoch an den Haltestellen „Campestraße“ und „Schloss“ sowie „Leisewitzstraße“ (Tramlinie 2).

Fahrgäste in Richtung „Campestraße“ werden gebeten, auf die Buslinien 420 und 429 auszuweichen. Aufgrund der Bauarbeiten halten die Regiobuslinien 420 und 730 in Fahrtrichtung „Rathaus“ am „John-F.-Kennedy-Platz“ außerdem bereits ab Freitag, 18. Juni, bis einschließlich Mittwoch, 23. Juni, nicht an ihrem regulären Bussteig, sondern an einer Ersatzhaltestelle. Diese befindet sich auf dem Parkstreifen der Auguststraße mit Blickrichtung Penta-Hotel. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Arbeiten in der Saarbrückener Straße beginnen am Freitagmorgen

Auch im nördlichen Stadtgebiet wird saniert, und zwar die Fahrbahndecke der Saarbrückener Straße zwischen dem Friedlandweg und der Trierstraße. Die Arbeiten sind von Freitag, 18. Juni, ab 9 Uhr bis Montag, 28. Juni, um 18 Uhr geplant. Der Abschnitt muss vom 18. Juni, 9 Uhr, bis zum 21. Juni, 4 Uhr, sowie vom 25. Juni, 9 Uhr, bis zum 28. Juni, 4 Uhr, für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Sudetenstraße, Celler Straße, Neustadtring, Rudolfplatz, Hildesheimer Straße und Saarstraße. Radfahrer und Fußgänger sind jeweils nicht betroffen.

Die Buslinie 422 der BSVG endet in dieser Zeit daher in beiden Fahrtrichtungen bereits an der Haltestelle „Aussigstraße“ und kann nicht weiter in Richtung Lehndorf fahren. Die Haltestellen „Trierstraße“, „St.-Wendel-Straße“, „Saarplatz“ und „Lehndorf, Neunkirchener Straße“ werden von dieser Linie während der Sperrung nicht bedient. Fahrgäste mit Fahrtziel Lehndorf werden gebeten, mit den Buslinien 411, 433, 461 oder 560 in Richtung „Saarplatz“ zu fahren. Für die Haltestelle „Aussigstraße“ wurde zudem ein Ersatzhalt eingerichtet: Dieser befindet sich in der Einmündung zur Aussigstraße, Ecke Sudetenstraße.

red