Mobilitätsmesse mit verkaufsoffenem Sonntag in Braunschweig

Braunschweig. Beim „modeautofrühling“ an diesem Wochenende gilt in der Innenstadt Maskenpflicht. Auf den Plätzen gibt’s vieles rund um Mobilität zu erleben.

Der „modeautofrühling“ soll die Braunschweiger Innenstadt an diesem Wochenende, 19. und 20. Juni, wieder in eine große Open-Air-Mobilitätsmesse verwandeln. Dann dreht sich laut der Braunschweig Stadtmarketing GmbH alles um den motorisieren Untersatz – vom Sportcoupé und dem Elektroflitzer über den Familienkombi und den Geländewagen bis hin zu Limousine und Kleinbus.

„15 regionale Autoaussteller laden die Besucherinnen und Besucher ein, 22 verschiedene Marken zu entdecken“, heißt es in der Ankündigung. „Gemeinsam mit den zahlreichen Fahrradhändlern in der Innenstadt zeigen sie vielfältige Mobilität und präsentieren beliebte Klassiker und neueste Innovationen beispielsweise im Bereich der E-Mobilität. Die Besucherinnen und Besucher können sich entspannt umschauen, die vielfältigen Modelle in Augenschein nehmen oder sich professionell beraten lassen.“

Während der Veranstaltung gilt Maskenpflicht in der Innenstadt

Außerdem laden die Geschäfte in der Innenstadt das ganze Wochenende dazu ein, die neuesten Modetrends zu entdecken. Am Sonntag öffnen sie zusätzlich von 13 bis 18 Uhr. „Nachdem der modeautofrühling aufgrund der Corona-Vorgaben im vergangenen Jahr leider ausfallen musste, freuen wir uns, dass die aktuelle Situation in Braunschweig die Veranstaltung möglich macht“, sagt Nina Fritzler, Bereichsleiterin beim Stadtmarketing.

Wichtig: Während der Veranstaltung gilt eine Maskenpflicht in der Innenstadt! Das sieht die Corona-Verordnung des Landes vor – auch wenn die Maskenpflicht in der Innenstadt eigentlich aufgehoben ist.

Wettfahrten auf einer digitalen Carrera-Bahn

Auf dem Schlossplatz ermöglicht die Motorsportarena Oschersleben einen Einblick in den Motorsport. Wer seine Fahrkünste selbst in einem Wettbewerb erproben möchte, kann in der Touristinfo am Samstag um 12 und 14 Uhr und am Sonntag um 14 und 16 Uhr an Wettfahrten auf einer digitalen Carrera-Bahn von Hempels Modellflugwelt teilnehmen und verschiedene Preise gewinnen.

Was sich mit ferngesteuerten Autos alles anstellen lässt, zeigen Expertinnen und Experten von Hempels Modellflugwelt auf dem Schlossplatz. Auf der Rennstrecke können sich auch die Besucher ausprobieren. Mit dem Thema Sicherheit beschäftigen sich die Malteser, die Verkehrswacht Braunschweig und die Polizei Braunschweig auf dem Schlossplatz beim Rauschbrillen- oder Kettcarparcours sowie mit Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen und Verkehrssicherheit.

Weitere Informationen zum „modeautofrühling“ gibt es unter www.braunschweig.de/modeautofrühling. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der Landesvorgaben zum Infektionsschutz statt.