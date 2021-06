Braunschweig. Das Angebot im Impfzentrum gilt ab sofort und zunächst für diese und kommende Woche. Wer Interesse hat, kann sich per Mail oder telefonisch anmelden.

Corona-Virus Astrazeneca-Impfungen in Braunschweig für Menschen ab 18 möglich

Das Impfzentrum Braunschweig in der Stadthalle bietet Braunschweigerinnen und Braunschweigern ab 18 Jahren ab sofort eine Impfung mit dem Serum von Astrazeneca an. Das Angebot gilt zunächst für diese und kommende Woche, jeweils zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr, wie die Stadt mitteilt. Zur Anmeldung wird um eine kurze Mail mit einer Rückrufnummer an Impfzentrum@Braunschweig.de gebeten. Alternativ kann die Anmeldung auch über das Corona-Bürgertelefon der Stadt erfolgen: (0531) 470-7000

„Anschließend nimmt das Impfzentrum dann Kontakt auf“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Angebot richte sich sowohl an Menschen, die bereits auf der Warteliste des Landes registriert sind und noch keinen Termin für einen anderen Impfstoff erhalten haben, als auch an diejenigen, die sich noch nicht registriert haben.

Sonderlieferung von 2000 Impfdosen

Grund sei die kurzfristige Bereitstellung durch Bund und Land von 2000 Astrazeneca-Impfdosen, denen weitere folgen sollen. „Mit der Sonder-Impfaktion wollen wir impfwilligen Braunschweigerinnen und Braunschweigern ab 18 Jahren ermöglichen, auch ohne Termin eine Corona-Impfung mit Astrazeneca zu bekommen. Wir können so verfahren, da aktuell die Warteliste für die Altersgruppe der Über-60-Jährigen weitgehend abgearbeitet ist“, sagt der für das Impfzentrum zuständige Dezernent Thorsten Kornblum.

Der Einsatz von Astrazeneca unterhalb von 60 Jahren ist nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz des oder der Impfwilligen gemäß der gültigen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) möglich. Kornblum: „Wir hoffen, dass wir mit dieser Sonderaktion die Impf-Kampagne ein Stück weit beschleunigen können. Wir haben uns dazu entschieden, für diese Sonderaktion kein Zeitfenster vorzugeben. Jeder, der sich mit Astrazeneca impfen lassen möchte, kann nach kurzer Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon während der Öffnungszeiten des Impfzentrums vorbeikommen. Unsere Kapazitäten haben wir entsprechend angepasst und separate Impfstraßen eingerichtet, um so kurzfristig auf eine erhöhte Nachfrage reagieren zu können.“

Formulare ausdrucken und ausfüllen

Wer das Angebot nutzen möchte, muss den Personalausweis und – soweit vorhanden – den Impfausweis mitbringen. Zur Beschleunigung beim Anmeldeverfahren sollten die erforderlichen Formulare für die Impfung mit dem Vektor-Impfstoff von der Homepage des Impfzentrums Braunschweig heruntergeladen und ausgefüllt werden: http://www.braunschweig.de/aktuell/impfzentrum/index.php

Menschen in der Altersgruppe der Über-60-Jährigen können weiterhin auch kurzfristig einen festen Impf-Termin über das Impfportal buchen. Derzeit sind noch mehrere hundert Termine für diese und die kommende Woche frei.

red