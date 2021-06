Braunschweig. Das Feuer brach in der Nacht zu Sonntag aus. Ein ehemaliger Drogeriemarkt stand komplett in Flammen. Das Löschwasser wurde aus dem Ölpersee geholt.

Auch am Sonntagmorgen löschten die Feuerwehrleute weiter, acht Stunden nach Eingang des Notrufs.

Feuerwehreinsatz Brandwache nach Großbrand in Braunschweiger Ladenzeile

Am Sonntag um viertel nach neun sind immer noch zwei Wasserwerfer auf das Ladenlokal am Ligusterweg am Schwarzen Berg gerichtet, acht Stunden nach Eingang des Notrufs bei der Feuerwehr. Um kurz nach ein Uhr meldet ein Anwohner, Feuer in der ehemaligen Drogerie-Filiale zu sehen, die zuletzt als Corona-Testzentrums genutzt wurde. Der Brand zerstört das Gebäude komplett, ein Übergreifen auf anliegende Geschäfte habe verhindert werden können, sagt Brandrat Mathias John, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr. Wasserschäden an angrenzenden Gebäuden könnten allerdings nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz laut Feuerwehr niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich auch niemand in dem Gebäude befunden. Die Polizei äußerte sich am Sonntagmorgen zur möglichen Brandursache nicht. Das Gebäude werde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei werde ermitteln.

Als der Notruf eingeht, ist ein Löschzug der Berufsfeuerwehr als erster vor Ort. Schnell wird klar, dass Verstärkung nötig wird. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, ein Löschzug der freiwilligen Feuerwehr Hondelage, Volkmarode und Querum sowie das Technische Hilfswerk (THW) mit einem Radlader werden am Ende den Brand eindämmen, 136 Einsatzkräfte. Wie die Feuerwehrleute das Gebäude zuerst vorfinden, wo die Flammen besonders stark schlagen und wie, als sie eintreffen, darüber kann die Feuerwehr laut John aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben.

Leitungswasser reichte nicht – Feuerwehrleute nahmen Löschwasser aus dem Ölper See

Am Sonntagmorgen ist das Dach größtenteils eingestürzt, das THW muss in der Nacht mit dem Radlader Außenwände eindrücken, damit Löscharbeiten möglich werden. Mit sechs Strahlrohren und zwei Wasserwerfern sind die Feuerwehrleute im Einsatz. Laut John ein Großbrand. „Da die Löschwasserversorgung über die Leitung nicht mehr ausreichte, mussten wir Wasser aus dem Ölper See pumpen“, sagt John. „Dazu haben wir ein spezielles Fördersystem eingesetzt, das in der Region relativ einzigartig ist.“ Zu Spitzenzeiten seien 4500 Liter pro Minute auf das Gebäude gespitzt worden.

Der Strom musste für die Löscharbeiten in der Ladenzeile abgestellt werden. Auch die Fernwärmeversorgung musste unterbrochen werden. Davon waren möglicherweise auch angrenzende Wohngebäude betroffen. Persönlich vor Ort und über das Warnsystem „MoWaS“ des Bundes informierte die Feuerwehr, dass Anwohner die Fenster wegen der starken Rauch- und Geruchsentwicklung geschlossen halten sollten. Zu Verkehrseinschränkungen kann es noch im Bereich des Parkplatzes vor dem betroffenen Gebäude kommen.

Auch am Sonntag wie in der Nacht zu Montag wird die Feuerwehr laut John das Gebäude im Auge behalten. John: „Wir werden Brandwache halten, um schnell auf mögliche Glutnester reagieren zu können.“

Für den Betreiber des Testzentrums, der das Gebäude gemietet hat, bedeutet der Brand ein vorzeitiges Aus. „Wir haben den Mietvertrag zu Ende des Monats Juni gekündigt, weil die Nachfrage gesunken ist“, sagt Mehmet Akbal, dessen Frau Sedaf Akbal die Oberhausener Firma Living for Home Care führt, die das Braunschweiger Testzentrum betreibt. Den Schaden der Firma seiner Frau beziffert Akbal als gering. Einige hundert Corona-Tests, wenige Möbelstücke und technische Geräte hätten sich im Innern des Gebäudes befunden. Am Samstag noch hatten die Mitarbeiter des Testzentrums Tests durchgeführt. Am Sonntag sollten von 12 bis 15 Uhr weitere Tests stattfinden. Der Schaden am Gebäude, das dem Berliner Unternehmen Grand City Property gehört, beziffert die Feuerwehr als total.

Großbrand in der Ladenzeile am Schwarzen Berg in Braunschweig Großbrand in der Ladenzeile am Schwarzen Berg in Braunschweig Das Feuer ist einem ehemaligen Drogeriemarkt in der Ladenzeile am Ligusterweg ausgebrochen. Foto: Jörg Koglin

Großbrand in der Ladenzeile am Schwarzen Berg in Braunschweig Nachlöscharbeiten beim Großbrand im Einkaufszentrum Schwarzer Berg. Foto: Stefan Lohmann / regios24

