Braunschweiger Feuerwehr rettet Entenfamilie von Hausdach

Braunschweig. Die Küken hatten keinen Zugang zu Wasser und kamen der Dachkante immer wieder gefährlich nah. Nun leben sie an den Kreuzteichen.

Tierrettung in Braunschweig

Eine Familie von Stockenten hat sich in Braunschweig bei der Wahl des Nistplatzes vertan. Ein begrüntes Hausdach mit hohem Bewuchs erschien der Entenmutter wohl als sicheres Zuhause für den Nachwuchs. Doch als die Küken geschlüpft waren, fanden sie keinen Zugang zum Wasser.

Entenfamilie wird an Kreuzteiche gebracht

Ein Anwohner beobachtete, wie die Küken der Dachkante näherkamen und abzustürzen drohten, berichtete die Feuerwehr, die am Mittwochabend alarmiert wurde und mit der Tierschutz-Einheit ausrückte. Die Entenmutter und ihre insgesamt sieben Küken konnten eingefangen und per Transportbox in das wasserreiche Gebiet der Kreuzteiche gebracht werden. Dort seien sie wohlbehalten freigelassen worden.

Erst vor kurzem hatte die Feuerwehr ein Reh aus dem Mittellandkanal retten müssen. In Salzgitter hat ein Mann ausgesetzte Welpen am Heerter See gefunden. Nur zwei haben überlebt.

dpa

