School's-out-Party in Braunschweig fällt wegen Corona aus

Die Inzidenzen sind vergleichsweise niedrig, in der Stadt finden viele Veranstaltungen wieder statt. Eine School’s-out-Party im Bürgerpark aber wird es auch in diesem Jahr nicht geben.

Das teilte Joris Ameln unserer Redaktion mit, Inhaber und Geschäftsführer der Agentur „School’s out Braunschweig“, die die Veranstaltung zuletzt gemeinsam mit der Stadt und dem Stadtschülerrat organisiert hatte. Die Party am letzten Schultag vor den Ferien auf der großen Wiese hinter der VW-Halle wird traditionell von tausenden Schülern und Schülerinnen aus der ganzen Region besucht, die den Beginn der Ferien feiern. In der Regel gibt es zwei Bühnen, auf denen DJs auflegen.

Gemeinsam habe man die Entscheidung getroffen, dass es „keine Party am letzten Schultag geben wird“, so Ameln: „Auch wenn das Team der Schülerschaft nach einem anstrengenden Jahr gerne diese Möglichkeit gegeben hätte, lässt es trotz vieler Lockerungen die Corona-Pandemie immer noch nicht zu, ein Event in der Größe stattfinden zu lassen.“

Eine Großveranstaltung mit tausenden Schülern ist wegen Corona nicht möglich

„Wie auch im Vorjahr wurden verschiedene Alternativen durchgespielt, jedoch ließ sich keine davon zur Zufriedenheit aller Beteiligten realisieren“, wird Philipp Heinemann vom Schirmherr der Veranstaltung, dem Braunschweiger Jugendschutz, zitiert. Zum School’s-out-Festival kamen zuletzt jährlich rund 6.000 Besucher. „Wir hätten die Kapazität enorm herunterschrauben müssen“, so Ameln, der sich einst als Schüler selbst im Stadtschülerrat engagiert hat. Insbesondere der Stadt sei grundsätzlich an einer zentralen Feier gelegen - eine große, zentrale Feier aber lasse sich derzeit nicht realisieren.

Joris Ameln zeigt die Schüler-Tüte, die an Schulen verteilt werden soll. Foto: Privat

„Was bleibt, ist der hoffnungsvolle Blick auf das Jahr 2022 und die mögliche Rückkehr der sehnlich erwarteten gemeinsamen Feier nach der Zeugnisvergabe“, so Heinemann. Die Planungen für das kommende Jahr hätten schon begonnen.

Als kleinen Trost gibt es Schüler-Tüten

Um die Braunschweiger Schüler und Schülerinnen nicht erneut leer ausgehen zu lassen, will die Agentur „School’s out Braunschweig“ an mehreren allgemein- und berufsbildenden Schulen ein kleines Trostpaket verteilen: 8.000 Schüler-Tüten wurden mit Gutscheinen, Rabattcodes, kleinen Werbeartikeln gepackt. „Uns ist bewusst, dass diese Tüte School’s-out auf keinen Fall ersetzen kann, aber wir wollen einen kleinen Trost spenden“, so Joris Ameln. Die Tüten seien aus recyceltem Papier hergestellt, die Farbe bestehe aus nachhaltigen Produkten und hinterlasse keine Rückstände. „Das war uns bei der Auswahl des Lieferanten besonders wichtig, gerade bei dem wichtigen Thema der Nachhaltigkeit“, betont Fabian Zöller vom Stadtschülerrat.

Ameln weist darauf hin, dass die Fläche im Bürgerpark, auf der in den vergangenen Jahren die Party stattgefunden hat, am 21. Juli nicht betreten werden dürfe, weil dort der Aufbau für das „Renew Pocket Events“ erfolge, das am Folgetag stattfindet.

Appell der Stadt an die Schüler: Haltet euch an die Kontaktbeschränkungen

„Wir wissen, dass ein weiteres Jahr voller Entbehrungen hinter euch liegt. Nur zu gerne hätten wir euch ein Stück Normalität wiedergegeben und die School’s-out-Feier im Bürgerpark ausgerichtet“, so Philipp Heinemann: „Daher richten wir uns mit einer Bitte an euch: Haltet euch weiterhin an die aktuellen Verordnungen und Kontaktbeschränkungen. Trefft euch im kleinen Kreis und geht auch in diesem Jahr verantwortungsvoll mit der Situation um. Wenn wir jetzt Solidarität zeigen und zusammenhalten, kommen wir immer schneller in eine Normalsituation und können schon bald wieder gemeinsam feiern. Bitte bleibt gesund und achtet aufeinander.“

