Braunschweiger Schlosscarree: Umbau erst ab Herbst

Braunschweig. Die Bau-Container stehen seit Mitte März am Ritterbrunnen. In ihnen wird das 30-Millionen-Projekt vorbereitet.

Die Volksbank BraWo hat große Pläne mit dem Braunschweiger Schlosscarree. So soll das Gebäude am Ritterbrunnenspäter aussehen.

Die Baucontainer stehen seit Mitte März. Doch Bauarbeiter sind noch nicht unterwegs am Ritterbrunnen. Gearbeitet wird hinter den Kulissen. Die Sanierung und Umgestaltung des Schlosscarrees wird vorbereitet. Die eigentlichen Umbaumaßnahmen starten dann, wie die Volksbank Brawo mitteilt, im Herbst. Bisher gehe es um Entkernungs-, Vermessungs- und Sondierungsarbeiten im Gebäude, so Brawo-Sprecher Daniel Dormeyer. In ein paar Wochen folgten die „größeren“ Baumaßnahmen.

30 Millionen Euro will die Volksbank investieren, um das Carree, den „schlafenden Riesen“ am Ritterbrunnen, zu beleben. In mehreren Bauabschnitten soll „ein neues Shopping- und Gastonomieerlebnis“ entstehen. Als das Projekt Mitte 2020 vorgestellt wurde, sah der Zeitplan noch vor, dass der mehrstufige Umbau möglicherweise bereits Mitte 2023 abgeschlossen werden könnte.

Schlosscarree Braunschweig – Vorbereitungen für Umbau beginnen

Der Umbau wird als „Signal zum Aufbruch“ in schwierigen Zeiten für die Braunschweiger Innenstadt bewertet. Weitere Großprojekte wie die Neuaufstellung des im Oktober geschlossenen früheren Galeria-Gebäudes stehen an. Das Karstadt-Kaufhaus am Gewandhaus schließt in Kürze und sucht eine Neuausrichtung, die Burgpassage wartet auf eine Realisierung der Umbaupläne. Eine nach oben geöffnete Burggasse soll hier entstehen.

Center soll besser in die Hauptlaufwege des Einzelhandels integriert werden

Wie die Volksbank mitteilt, soll das Schlosscarree funktional und gestalterisch neu aufgestellt und damit besser integriert werden in die Hauptlaufwege des Einzelhandels. Für die „Revitalisierung der Immobilie“ sind mehrere Bauabschnitte geplant: Zu Beginn soll das Ärztezentrum einen neuen Eingang erhalten.

