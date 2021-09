Braunschweig. Weit kam der Dieb nicht: Zivilfahnder der Polizei haben auf der A2 einen Wagen gestoppt, der kurz zuvor in Lamme gestohlen worden war.

Die Polizei hat auf der A2 einen Wagen gestoppt. es stellte sich heraus, dass der Audi kurz zuvor in Lamme gestohlen worden war.

Der Fahrer wird festgenommem Polizei stoppt auf der A2 bei Uhry Mann in gestohlenem Wagen

Zivilfahnder der Autobahnpolizei Braunschweig haben in der Nacht zu Donnerstag auf der A 2 einen kurz zuvor in Braunschweig entwendeten PKW sichergestellt. Der Audi war den Beamten auf der A 2 in Richtung Berlin fahrend aufgefallen.

Der Mann hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss

„Bei der Kontrolle auf dem Rastplatz Uhry kamen erste Verdachtsmomente auf, dass das Fahrzeug entwendet sein könnte. Hinzu kam, dass der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen schien“, heißt es in einer Mitteilung der Autobahnpolizei. Nach kurzen Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass das Fahrzeug kurz zuvor in Lamme entwendet worden war. Der Fahrer sei daraufhin vorläufig festgenommen worden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen

Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de