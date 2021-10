Glaubensdialoge Tag der offenen Moschee in drei Braunschweiger Moscheen

Mustafa Stanojevic zeigt den Gebetsraum des Verbands Islamischer Kulturzentren Braunschweig in der Leopoldstraße.

Braunschweig. In drei Moscheen in Braunschweig können sich Interessierte am Sonntag über den Glaubensalltag von Muslimen informieren.