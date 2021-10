Die Gaußschule am Löwenwall (links) soll genau dort einen Neubau bekommen, wo jetzt die alte Turnhalle steht. Das Wilhelmgymnasium soll am Hauptstandort an der Leonhardstraße (rechts) einen Neubau für zusätzliche Räume erhalten. Auf dem Schulhof der WG-Außenstelle ist eine Zweifach-Turnhalle geplant.