Watenbütteler Jugendwehr gewinnt Orientierungsmarsch

Braunschweig. 17 Jugendfeuerwehren sind in 29 Gruppen beim Stadt-Orientierungsmarsch an den Start gegangen. Gewonnen hat das Gastgeber-Team aus Watenbüttel.

Am Wochenende waren 17 Jugendfeuerwehren aus Braunschweig in 29 Gruppen auf den Wegen in und um Watenbüttel unterwegs. Auf dem sogenannten Stadt-Orientierungsmarsch absolvierten sie an elf Stationen unterschiedliche Spiele und Aufgaben, teilt die Feuerwehr mit. Gewonnen haben die Gastgeber aus Watenbüttel.

Anlässlich ihres 55+1. Jubiläums war die Jugendfeuerwehr Watenbüttel in diesem Jahr auch Ausrichter des Stadt-Orientierungsmarsches. Pandemiebedingt war die Veranstaltung um ein Jahr verlegt worden. Statt der gewohnten Tagesveranstaltung wurden die Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet an zwei Tagen nach Watenbüttel eingeladen.

Gruppen starteten zeitversetzt

Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept starteten die Gruppen zeitversetzt, um große Staus und ein Aufeinandertreffen zu vermeiden, heißt es. „Lage: brennender Pferdestall, alle Tiere sind in Sicherheit! Ihr müsst nur noch das Futter retten“: Mit diesem Einsatzbefehl wurden die Jugendlichen an einer der elf Stationen empfangen. Ziel war es laut Mitteilung, einen Heuballen möglichst schnell entlang der Pferdekoppel zu rollen. Dies gelang vielen Gruppen in der Zeit von unter einer Minute. An einer der nächsten Stationen wurde es tatsächlich brenzlig. Mit Hilfe einer Wasserpistole sollten brennende Teelichter gelöscht werden. Auch hierbei stellten sich die zukünftigen Feuerwehrfrauen und -männer sehr geschickt an, teilt die Wehr mit. Außerdem mussten Schätzfragen beantwortet werden.

Jugendfeuerwehrwart wird geehrt

In ihren Grußworten zum Jubiläum hoben Stadtbrandmeister Ingo Schönbach und Stadtjugendfeuerwehrwart Christian Arnold den Eifer und Ideenreichtum der Betreuer und Jugendfeuerwehrwarte hervor. Besonders geehrt wurde der Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Watenbüttel, Lars Borchhardt. Für sein Engagement zum Wohl der Jugendfeuerwehr und der Förderung von Kameradschaft und Teamgeist innerhalb der Jugendfeuerwehr Watenbüttel verlieh ihm Stadtjugendfeuerwehrwart Christian Arnold das Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr.

